Fidel Albiac asume que Rociíto va a ser abuela de un bebé que traerá problemas

Rocío Flores nunca ha dudado en hablar muy claro sobre un aspecto muy importante en su vida, y es que la joven planea convertirse en madre antes de lo esperado.

Ya durante su paso por Supervivientes, la hija de Antonio David confesaba que ese era uno de sus grandes sueños. Algo que no sorprendía en absoluto al exguardia civil, que ya sabía de las intenciones de su primogénita.

"Ya lo sabía, sé que quiere ser madre y a mí me encantaría ser abuelo. Lo que ha contado es real. Cuando lo de Lola se puso muy insistente y estaba todo el rato diciendo que quería un hermano", comentaba al respecto.

| GTRES

Sin embargo, esta noticia puede que no le haga mucha gracia a Rocío Carrasco, que no la vería preparada para dar un paso tan importante.

Lamentable, la situación entre madre e hija no da pie a que puedan arreglar todavía sus problemas. Y es que el distanciamiento entre ambas sigue estando muy presente y ninguna parece dispuesta a dar el paso.

En todo caso, si la mujer de Fidel Albiac llegase a tener un nieto, puede que ni siquiera tuviese la oportunidad de conocerlo. O, ¿quién sabe? Eso también podría servirle a Rocío Flores para entender su postura todos estos años.

"Tengo la esperanza de que algún día se pongan las cosas en su sitio y que cada uno sea consecuente y consciente", lanzaba un mensaje esperanzador en una de sus últimas intervenciones televisivas.

Rocío Flores anuncia sus planes de convertirse en madre

"A lo mejor no habría hecho las cosas cómo las hice, todo lo que hice durante 20 años es mirando por la cara, su mente y salud emocional de esos niños. Pero fue un error para mí, porque me equivoqué para mí", reconocía entre lágrimas la pareja de Fidel Albiac.

Por otro lado, todo indica que esas palabras no consiguieron conmover en absoluto a su hija, que le daba por completo la espalda.

"La verdad es que me hubiese gustado, de verdad y de corazón, que me hubiese dejado a un lado desde el minuto cero que se planteó hacer su documental", sentenciaba dolida.

| Instagram

"Por mi parte, la puerta a la reconciliación continua cerrada. Algo que tengo claro desde hace muchos años, y más desde el documental", remarcaba.

A pesar del fuerte instinto maternal que siente Rocío Flores, las continuas operaciones estéticas le han hecho temer por no poder cumplir ese sueño.

"No pensaba que era tan doloroso", confesaba en un primer momento tras someterse a una lipoescultura.

"Los diez primeros días son cruciales, no puedes hacer nada prácticamente sola. Yo me los tiré de la cama al sofá y viceversa con el intervalo de intentar andar un poco por la cocina. Había veces que no podía con el dolor que tenía, pero eso depende de cada persona", explicaba a sus seguidores.

| España Diario

En ese momento, Rocío Flores tampoco dudaba en tratar uno de los temas más delicados y es que le preguntaban por la posibilidad de quedarse embarazada.

"La verdad, para serte sincera, no he querido preguntarle a mi doctora porque me da miedo saber la respuesta. La siguiente revisión le pregunto", respondía ella sin querer ahondar en el tema.

Recientemente, Rocío Flores no puede ser más feliz tras el nacimiento del bebé de una de sus mejores amigas.

Una oportunidad en la que ha podido explorar sus dotes como mamá. "Ya está aquí el bebé de la casa. No os imagináis lo precioso que es. Me tiene enamorada", anunciaba emocionada.

Un niño que ella misma define como un regalo de la vida y al que colmará de mimos y regalos.