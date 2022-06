Fidel Albiac asume el engaño al descubrir que se veían a escondidas

Fidel Albiac lleva mucho tiempo en silencio y todo hace pensar que seguirá callado porque prefiere defenderse delante de un juez. Sin embargo, su entorno cada vez filtra más información y recientemente ha confirmado que encima de la mesa hay un engaño bastante doloroso.

Estamos hablando de la relación que mantiene María Teresa Campos, amiga de Albiac, con el colaborador Kiko Hernández.

Fidel Albiac adora a Alejandra Rubio, una de las grandes rivales de Kiko Hernández, y no permite que nadie le haga daño de forma injusta. La joven no quiere saber nada del tertuliano y no entiende que su abuela María Teresa disfrute de cierta amistad con él.

La presentadora negó que fueran amigos, pero los hechos demuestran lo contrario: le ha dado una entrevista en Diez Minutos.

| GTRES

Fidel ha asimilado los peligros de colaborar en la prensa del corazón, por eso mantiene una relación muy distante con los periodistas. Es educado y siempre tiene una sonrisa preparada para los reporteros, aunque prefiere ser prudente y no confiar del todo.

María Teresa tiene mucha experiencia y piensa que puede torear la tormenta con facilidad, por eso participa en todos los conflictos.

Fidel ha descubierto que la madre de Terelu Campos ha hablado de Rocío Carrasco y lo cierto es que sus declaraciones son impactantes. La comunicadora reconoce que llevan un tiempo distanciadas, pero garantiza que siguen adorándose mutuamente. Fue ella quien le animó a contar su verdad y a desenmascarar a Antonio David Flores públicamente.

Albiac habrá leído muy atento las declaraciones que María Teresa ha concedido en la revista Diez Minutos, pues hablan de un tema importante. “Últimamente Rocío Carrasco y yo estamos menos unidas, pero antes los fines de semana estaban en mi casa”, explica la presentadora.

Nadie conocía este dato y los enemigos de la familia Campos ya han empezado a lanzar teorías.

Fidel Albiac está sorprendido y prefiere no hablar

Fidel mantiene un trato estrecho con la abuela de Alejandra Rubio, pero no sabía que este había concertado una cita secreta con Kiko Hernández. Se han visto a escondidas para hacer una entrevista y María Teresa ha sido más sincera que nunca. Según cuenta, no quería fallecer sin ver a Rociíto haciendo justicia y recuperando la situación mediática que jamás debió perder.

| GTRES

Albiac está muy agradecido a las Campos, de hecho él estuvo viviendo con Carmen Borrego una temporada. La hija de Rocío Jurado tuvo un accidente de tráfico y estuvo en el hospital una larga temporada, así que Carmen le abrió las puertas de su casa. Es evidente que el amor entre las dos familias es real, ahora solamente hace falta saber qué papel juega Kiko Hernández.

El abogado prefiere no pronunciarse, aunque es evidente que tiene una clara opinión sobre lo que está pasando. Kiko creyó la versión de Antonio David Flores y atacó duramente a Rociíto, pero de un momento a otro ha cambiado de opinión. El público piensa que está motivado por intereses mediáticos y que lo único que quiere es no perder peso en Telecinco.

Fidel Albiac respira al conocer la verdad

Fidel podría no entender que María Teresa se haya visto a escondidas con un hombre que le ha hecho tanto daño a su nieta. Pero no dará su opinión porque sabe que no es un asunto que le corresponda, lo que a él le importa ya está resuelto. La madre de Terelu asegura que quiere “muchísimo” a Rocío, a pesar de que los últimos meses hayan estado distanciadas.

Albiac ha vivido muchos momentos al lado de la presentadora y sabe perfectamente que nunca le haría daño a su mujer. Ha sido una de las pocas periodistas que han creído siempre en ella y que se han enfrentado a Antonio David. Ahora todo el mundo habla mal del ex de Carrasco, pero antes era muy complicado hacerlo.