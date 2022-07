Fidel Albiac admite que Rociíto quiere cortar para siempre después de los insultos

Fidel Albiac está acostumbrado a recibir críticas por parte del público, pero nunca hubiera pensado que detrás de todo estuviera Antonio David Flores. Rociíto ha asegurado en el documental En el nombre de Rocío que su exmarido pagó a personas para que acudieran al funeral de Pedro Carrasco. El objetivo era abuchear a Carrasco e incomodar a Albiac y la prensa no ayudó a frenar la campaña de desprestigio.

Fidel Albiac ha admitido que este movimiento de Antonio David hizo que Rocío cortase la relación con él y se alejara para siempre. Hasta entonces había intentado mantener la cordialidad porque tienen hijos en común, pero ahí se dio cuenta de lo que sucedía. Flores no estaba interesado en tener un trato correcto, quería estar enemistado con ella para venderlo en televisión.

Fidel tiene motivos más que suficientes para estar orgulloso de su mujer, pues está teniendo el valor de sacarlo todo a la luz. El público pensó que la gente le abucheaba en el entierro de Pedro Carrasco porque había hecho algo malo, pero esta suposición es incorrecta. Según la hija de Rocío Jurado, su exmarido contrató “a cinco alborotadores”.

Fidel entiende el malestar de su esposa, por eso siempre ha estado cerca de ella y nunca se ha dejado espantar por nadie. Han intentado separarles, pero el amor que sienten es sincero y juntos han logrado vencer a todos sus detractores. El abogado se ha ganado el respeto del público, pues todo el mundo valora lo valiente que ha sido durante estos años.

Rociíto ha contado cómo vivió los abucheos en el funeral de su padre, un momento enormemente doloroso para ella. "Me parece dantesco, me parece una situación vergonzosa por parte de la prensa y por parte de los que están ahí. Me parece una situación increíble y también sé el motivo por el que están ahí", ha explicado en el programa En el nombre de Rocío.

Fidel Albiac sabe que sigue habiendo dolor

Fidel entiende que los insultos que Rociíto recibió en el entierro de Pedro Carrasco fueran determinantes. A partir de ese momento cortó el vínculo que le unía a Antonio David y se alejó para siempre de él. Ni siquiera volvieron a hablar en un tono pausado para tratar algún tema relacionado con sus hijos, todo cambió de un momento a otro.

La mujer del abogado ha perdido el miedo y quiere explicar por qué hubo cinco personas que le abuchearon en su momento más duro. “Estaban ahí porque alguien se encargó de poner a cuatro o cinco alborotadores para que hicieran ese jaleo y llevaran a la gente a reaccionar de esa manera. Me vas a preguntar quien, pues todo viene del mismo sitio: viene por parte del ser (Antonio David)”.

Albiac se ha mantenido en la sombra durante todo este tiempo, nunca ha tenido la tentación de levantar un teléfono para defenderse. Se ha limitado a poner estos asuntos en manos de sus abogados porque siempre ha confiado en la justicia. Sabe que el proceso es lento, pero ya le han dado la razón en muchas ocasiones, pues él no le ha hecho daño a nadie.

Fidel Albiac reconoce que le costó entenderlo

Fidel conoce mejor que nadie a Rociíto, por eso sabe que le costó asimilar la muerte de Pedro. “Yo no me creía que se había ido mi padre porque cometiera los errores que cometiera era mi padre. En ese momento no era consciente, no quería creerme que había sucedido”, explica Carrasco.

Albiac se ganó la confianza de los hijos de su mujer, pero Antonio David Flores no paró hasta conseguir que lo perdiera todo. El abogado ya no tiene contacto ni con David ni con Rocío Flores, pero tiene algo que también es importante: el respeto de la prensa. Después de los insulsos que le dedicaron a Rocío, el público se ha dado cuenta de que el matrimonio ha vivido situaciones injustas.