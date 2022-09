Fidel Albiac admite que Rociíto debe ponerse a trabajar porque han dejado de creerla

Fidel Albiac está muy preocupado por el futuro de su mujer dentro de la pequeña pantalla. Y es que, después del gran éxito que tuvo la docuserie, Rocío: contar la verdad para seguir viva, ambos confiaban en que en esta ocasión todo sería igual.

Pero ahora, el marido de Rociíto cree que es momento de ponerse las pilas si quieren que la audiencia de Telecinco siga apoyando el relato de la hija de 'la más grande'.

El 17 de junio de este año, Mediaset España estrenó en su plataforma digital, Mitele plus, todos los capítulos de En el nombre de Rocío, la nueva producción en la que la mujer de Fidel Albiac ha ido a desvelar los secretos de su familia más mediática.

Entre las bombas que ha ido haciendo públicas se encuentra lo que verdaderamente pasó con el testamento de su madre o la cuestionable relación que la chipionera mantuvo con Ortega Cano.

Y es que, según ha contado la propia Rocío Carrasco, hubo un momento en el que la cantante se planteó romper su matrimonio con el torero.

"Ella dice un día 'no puedo más, me voy a separar'... Se daban situaciones que eran imperdonables y que no se tenían que dar. Ortega Cano no se portó bien con Rocío Jurado, que era mi madre", aseguró la mujer de Fidel Albiac.

"Ortega le recriminaba su edad, me consta por ella. Si mi madre no hubiese adoptado a los dos niños, hubiese sido ella la que se hubiese separado".

Ahora, y a pesar del gran interés que se generó al principio de la emisión, todo apunta a que en esta ocasión las cosas no van cómo se esperaban.

Fidel Albiac sabe que su mujer tiene que hacer algo

Fidel Albiac se ha quedado sin palabras después de ver los últimos datos que la nueva serie documental de su mujer ha anotado tras su aterrizaje en Telecinco.

Y es que, después de emitir todos los capítulos en la plataforma digital de Mediaset España, este grupo audiovisual ha decidido ofrecer todo el contenido de En el nombre de Rocío en abierto.

A principios del mes de septiembre, esta producción audiovisual comenzó a formar parte de la parrilla de Telecinco con el único objetivo de recuperar la audiencia que llevan meses perdiendo.

Pero, tras el episodio en el que la mujer de Fidel Albiac carga duramente contra Raquel Mosquera, este grupo audiovisual hizo oficial un importante cambio en su programación.

Con la llegada a Telecinco de Pesadilla en el paraíso, Mediaset España anunció hace una semana que En el nombre de Rocío iba a dejar de emitirse de los martes para formar parte de la noche de los lunes.

Por lo tanto, y desde el pasado 12 de septiembre, la docuserie de Rociíto ha dejado paso a los resúmenes de este nuevo reality de la cadena y a la emisión de la nueva temporada de Got Talent España.

Pero, sin duda, el tema que más preocupado tiene a Fidel Albiac es la audiencia que está cosechando esta nueva serie documental.

Y es que, al contrario de lo que se pensaba, los resultados no están siendo los esperados y por ese motivo Mediaset España estaría llevando a cabo todos estos cambios.

El pasado martes, 13 de septiembre, la producción de La fábrica de la tele y Rociíto no consiguió superar el 12% de share, lo que se traduce en apenas 1.012.000 espectadoras.

Uno de los motivos por los que esta docuserie no estaría triunfando como se esperaba podría encontrarse, precisamente, en su primera emisión en Mitele Plus. Y es que, esta estrategia podría haberle restado interés a su estreno en abierto.

