Fidel Albiac admite que no se llevan bien porque se ha dado cuenta de que ama a otro

Fidel Albiac acaba de comprobar que la ruptura es una realidad. Nunca pensó que esa relación tan bonita tuviese un final tan triste. Pero ya no hay solución ni posibilidad de arreglarlo.

Hasta hace muy poco, Rocío Flores y Olga Moreno eran inseparables. La nieta de la Jurado se convirtió en su mayor apoyo una vez que se descubrió la separación de Antonio David. Durante muchos años, la sevillana se ocupó de su cuidado, pero también de su hermano David.

Fidel sabía que mantenían un vínculo mucho más allá de lo puramente familiar. Tras conseguir la victoria en Supervivientes, la novia de Manuel Bedmar asumió el papel de defensora y de portavoz de la familia en televisión. Había que darle la réplica a Rociíto, que en aquel momento triunfaba con su docuserie.

Además, Antonio David se encontraba vetado por la cadena, por lo que la joven se convirtió en la cara visible ante los medios. Todo parecía ir de maravilla, pero en los últimos tiempos se han producido una serie de acontecimientos que han deteriorado la relación.

Rocío Flores siente que su amiga la ha traicionado en varias ocasiones. La primera fue el pasado mes de abril, cuando Olga apareció en la portada de una revista. Habló claro sobre la ruptura con el exguardia civil, desvelando una serie de intimidades que molestaron a la influencer.

En un primer momento aseguró que lo grave es que la sevillana no le comunicara sus intenciones de dar una exclusiva. Se tuvo que enterar cuando la publicación salió a la venta en los kioscos. Pero el contenido de la entrevista tampoco le agradó.

Fidel Albiac, no obstante, se frota las manos. Nunca ha tenido trato con la hija de su esposa. Pero acaba de comprobar como Rociíto no es la única persona que tiene problemas con la joven.

De alguna manera, ellos consiguen quitarse de encima el cartel de 'malos de la película'. Dicha etiqueta empieza a recaer con demasiada frecuencia sobre la que fuera colaboradora de El programa de Ana Rosa. Además fue despedida recientemente del espacio de Telecinco tras reclamar una subida de sueldo.

Pero hace unos días se acaba de producir otro hecho que las llevará a distanciarse para siempre. Rocío Flores siente que Olga le falló al empezar un idilio con el representante de ambas, Agustín Etienne. Lo peor de todo es que volvió a enterarse de la noticia a través de la prensa.

En dicha entrevista tampoco dejaba en buen lugar a su padre. La empresaria señalaba que su nuevo novio "es el hombre que toda mujer querría a su lado". No entendía que pudiera iniciar un romance con la persona que gestiona la carrera profesional de toda la familia.

Fidel Albiac amenazó a otro hombre

Fidel Albiac suele mantenerse siempre en un segundo plano. Su esposa solo le menciona para hablar de asuntos agradables. Pero en una de las últimas entregas de su docuserie aparece mostrando su peor cara.

Durante la estancia de Jurado en Houston, Ortega Cano se dirigió a Rociíto de malos modos. "Tú no tienes que decirme qué debo hacer porque estás matando a tu madre", le soltó. "Me pongo a llorar y le digo que no entiendo nada", apuntó ella.

Allí también se encontraba el abogado, que no dudó en reaccionar ante el ataque. "José, estamos en un piso 30 y pico. Si le vuelves a decir eso a mi mujer nos bajamos tú y yo por los cristales", aseguró.

Fidel Albiac le dijo que "nos vamos para abajo como tengas las narices de decirle eso a alguien que tiene a su madre muriendo". No dudó en amenazar de muerte al torero si continuaba con esa actitud con su pareja.