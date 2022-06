Fernando Tejero confirma que los rumores sobre el bebé son ciertos

Fernando Tejero saltó a la fama con su personaje del 'portero' en Aquí no hay quien viva. Desde aquella exitosa serie, lo cierto es que el actor cordobés no ha parado de trabajar. A sus 55 años, y con una carrera sólida a sus espaldas, ya ha ganado un Goya a 'Mejor actor revelación' por Días de fútbol.

El caso es que hace un tiempo, Tejero ofrecías unas declaraciones en la que contaba que hace unos años se le pasó por la cabeza parar de trabajar.

En 2018 tuvo en mente tomarse un año sabático porque tenía el deseo de ser padre, un objetivo que no ha podido llevarlo a cabo.

| Atresmedia

"Lo hizo allí (en EEUU) mi amigo Miguel Poveda y le he pedido consejo. Intento pedirle consejos a mis amigos que ya lo han vivido", contó en una entrevista en la que afirmó que había empezado a informarse del papeleo de la gestación subrogada.

Fernando Tejero siempre ha querido ser padre

El conocido cantante le recomendó a su amigo dos cosas muy claras: "Que tenga paciencia y que prepare dinero". El caso es que ha pasado un lustro desde aquel deseo de Tejero y aún no ha sido padre.

La realidad es que esta situación le provoca cierto respeto, como confesó en el año 2018. "Me da un poco de miedo porque tengo compañeros que lo han hecho por este sistema y se ven insultados por las redes sociales", lamentaba el amigo de José Luis Gil.

| GTRES

"Les llaman de todo, tampoco me gustaría que si algún día tengo un hijo, se criase en un ambiente cruel y señalado con el dedo", confesó en su día.

Esos miedos le han hecho meditar profundamente sobre la adopción para cumplir su mayor deseo, y no es otro que tener hijos. "Me encantaría ser padre, sería un coñazo de padre porque sería muy preocupado y muy sufridor. Yo creo que no me muero sin ser padre. Tengo mucho amor para dar, y ya que las parejas me lo dan intermitentemente…", desveló a Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya.

Fernando Tejero desveló su mayor secreto en 2015

Si hace cinco años expuso en televisión que tenía unas ganas locas de ser padre, en 2015 decidió hacer pública su homosexualidad en otro programa de televisión.

Fue una confesión que deseaba hacer desde hace tiempo y que tuvo a bien contársela a la periodista Pepa Bueno. A la veterana comunicadora le confesó que nunca había sacado el tema de la homosexualidad a sus padres. "No tenía el valor de confesarles ciertas cosas a la cara", confesaba Tejero.

| GTRES

"Mis padres han aceptado mi homosexualidad de otra manera por mi éxito", confesó el mítico actor de Aquí no hay quien viva. A su vez, este puntualizó lo siguiente. "No sé cómo se lo tomarán después de ver esto", sostenía el cordobés ante la posible reacción de su familia.

"Sufrí un desamor que me hizo salirme del tiesto"

Fernando Tejero no tenía pareja cuando contó ante toda España que deseaba tener un hijo. "De momento, estoy solo. Pero yo quiero tener un hijo yo, y luego si tengo pareja y lo comparto para educarlo, bien, pero de momento...", sostuvo en El Mundo, donde fue claro al asumir que venía de dos relaciones complicadas.

El actor cordobés es un hombre que puede hacer cualquier tipo de locura por amor. "Sufrí un desamor que me hizo salirme del tiesto, hice cosas que jamás pensé que haría, me sentí Juana La Loca, se me piró completamente. ¿Alguna vez te has enamorado, y has sufrido un desamor?", le preguntó el actor a Pepa Bueno.