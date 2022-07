Fernando Ónega se harta y cuenta la verdad sobre su hija Sonsoles

Fernando Ónega ya no puede más. Después de todo lo que se ha estado comentado sobre su hija en los últimos días, el presentador ha decidido dar un paso al frente para contar toda la verdad.

El pasado, 11 de junio, todos los espectadores de Telecinco se quedaron con la boca abierta al enterarse de que, después de 15 años perteneciendo a la familia de Mediaset, Sonsoles Ónega había decidido abandonar su puesto de trabajo para comenzar a una nueva etapa en Atresmedia.

Su salida dejó en shock a todos sus compañeros de trabajo, ya que ninguno se esperaba esta inmediata salida. Tanto es así que, al día siguiente, la reportera Maika Navarro se convirtió en protagonista al recrear el frío mensaje con el que se despidió Sonsoles.

Durante todas estas semanas, se ha especulado con los posibles motivos que han llevado a la periodista tomar esta polémica decisión. Y, aunque se ha hablado de un probable robo por parte de la empresa de San Sebastián de los Reyes, todo apunta a que nada tiene que ver.

Ahora, Fernando Ónega ha decidido salir públicamente para contar todos los detalles que llevaron a su hija tomar esta dura decisión.

Fernando Ónega lo cuenta todo

Fernando Ónega no ha tenido ningún problema en salir públicamente a aclarar este malentendido. Y es que, desde que Sonsoles Ónega anunció que abandonaba Ya es mediodía, no se ha vuelto a saber nada de ella.

"Yo no tuve ninguna duda, es una oportunidad única que se le ha presentado en un momento perfecto en su carrera, a los 45 años", ha comenzado explicando el presentador de televisión.

"Me llamó muy nerviosa para contármelo y le dije que, profesionalmente, no tenía más remedio que aceptar porque es una oferta de esas que solo se te presentan una vez en la vida y sería suicida no hacerlo".

Además, también se ha conocido que Sonsoles no tuvo mala fe a la hora de negociar su salida de Telecinco, sino todo lo contrario. Se vio obligada a decidir en tan solo 48 horas, ya que la jugosa oferta que le habían propuesto tenía fecha de caducidad.

Tal y como ha informado el diario El Mundo, la expresentadora de Ya es mediodía solo tuvo dos días para negociar su nuevo contrato antes de ser anunciada como uno de los nuevos fichajes estrella de Atresmedia.

Este repentino acuerdo no le permitió a Sonsoles hacer las cosas como a ella le hubiese gustado hacerlas, como, por ejemplo, despedirse de todos los televidentes correctamente.

Fuentes cercanas a Fernando Ónega y a su hija han querido dejar claro a través de este citado medio de comunicación que "ni ha negociado a espaldas de Mediaset ni ha traicionado a nadie".

Según han contado estos confidentes, este salto de cadena ha sido una sorpresa para todos, pero, en ningún momento, ha sido una traición, ni por parte de la periodista ni por parte de la cadena.

"Tampoco es verdad que Atresmedia haya ido a pescar a la competencia para hacer daño. Se le hizo una oferta, porque es una de las presentadoras más queridas por la audiencia y ella ha aceptado. La sorpresa fue que estaba disponible… pero eso ha sido todo".

Con estas declaraciones, el círculo más cercano a la familia Ónega ha querido dejar claro que no hubo reuniones secretas entre Sonsoles Ónega y la cúpula de Atresmedia.

