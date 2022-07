Fernando Ónega descubre que su hija Sonsoles ha ampliado la familia sin contarlo

Fernando Ónega tiene mucho qué celebrar. Y es que, tras la salida de Ya son las ocho de la parrilla de Telecinco, Sonsoles Ónega por fin ha vuelto a sonreír.

El pasado noviembre de 2021, la presentadora tomó las riendas de este formato vespertino en el que la información era la protagonista principal. Los directores de la cadena confiaron en ella y optaron por sustituir la sección Tomate de Sálvame en un último intento por recuperar su liderazgo.

Hace unos días, los medios de comunicación de nuestro país se hacían eco de una sorprendente noticia. Mediaset España había decidido retirar el nuevo programa de Sonsoles Ónega tras no conseguir levantar los pésimos datos de audiencia que llevan registrando desde hace meses.

Ahora, y tras la inesperada cancelación de Ya son las ocho, Fernando Ónega ha descubierto que la periodista ha vuelto a convertirse en 'mamá'.

Fernando Ónega conoce al nuevo miembro de la familia

Fernando Ónega se ha quedado sin palabras al descubrir el último regalo que ha recibido su hija.

Este miércoles, 29 de junio, Sonsoles Ónega sorprendió a todos sus seguidores de las redes sociales con una inesperada noticia. Y es que, a pesar de contar con una familia más que numerosa, la presentadora de Telecinco ha decidido ampliarla un poquito más.

A través de su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 160 000 followers, la periodista quiso dar la bienvenida a Cásper, su nuevo bebé de cuatro patas.

La hija de Fernando Ónega ha publicado una fotografía en la que aparece cogiendo en brazos a este pequeño Jack Rusell Terrier de color blanco y marrón. "Uno más en la familia, Cásper. Gracias por este regalazo", escribió junto a esta tierna imagen.

Como era de esperar, en tan solo 48 horas, la publicación de Sonsoles ha recibido más de 7.000 likes y cientos de comentarios, dando la bienvenida al cachorro.

Las redes sociales dan la bienvenida a Cásper

Nada más hacer pública la llegada del nuevo miembro en la familia de Sonsoles Ónega, las redes sociales se incendiaron. Y es que, cómo era de esperar, los seguidores de la periodista no quisieron dejar pasar la ocasión para dar su opinión acerca de su nuevo perrito.

Lo que más ha llamado la atención de los usuarios de Instagram es la cantidad de mascotas que tiene la hija de Fernando Ónega.

"Qué preciosidad. Me encantan los animales y, sobre todo, los perritos, ¿cuántos tienes ya? Me pierdo jaja. Bueno, a ver: Tucker, la bóxer que no recuerdo el nombre, el pomerania Denver, el gato Polvorón, un pato, un conejo… ¡Qué infancia más feliz tienen tus dos hijos!".

Mientras muchos reivindicaron la importancia de adoptar y no de comprar mascotas, otros, en cambio, optaron por criticar con dureza la decisión que había tomado la hija de Fernando Ónega.

"Tú no adoptes y ayudes perros adultos. Encima, bebés que son los que lo tienen fácil… Ni dais ejemplo, ni tenéis humanidad" o "Espero que sea de una protectora o de alguien particular, no comprado o de gente que hacen crías" son algunos de los mensajes que ha recibido.

Aunque muchos de sus followers aprovecharon la ocasión para quejarse de la "injusta" cancelación de Ya son las ocho.

"Menuda vergüenza quitar Ya son las ocho por este triste espectáculo de gente que no tiene ni educación, ni valores éticos, ni preparación… Dar espacio a gente que normaliza la envidia y el disfrutar de la desgracia ajena, dando voz a gente sin valor humano", comenzó diciendo un seguidor de Sonsoles Ónega.

"Qué pena que sea legal tener en la tele programas que no cumplen unos mínimos requisitos de profesionalidad y libertad de información, siendo honestos e imparciales. Qué pena dar la espalda al periodismo de Sonsoles que nos había hecho a algunos a volver a Telecinco".

