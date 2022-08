Federico Prat y el duro tratamiento que sigue para abandonar la calle y las adicciones

El pasado fin de semana, un rostro no tan conocido aparecía en la pequeña pantalla para dar unas sorprendentes declaraciones. Nos estamos refiriendo a Federico Prat, hermano del conocidísimo presentador de Ya es mediodía y El programa de Ana Rosa, Joaquín Prat.

Asimismo, el hermano del periodista concedió una entrevista para el canal 8 en la que explicó con sumo detalle la mala época que está atravesando. Y es que Federico Prat se encuentra actualmente sin trabajo y viviendo en la calle. Según el susodicho, sobrevive al día a día gracias a las limosnas que le dan sus vecinos.

"Estoy en La Línea buscando trabajo. Me vine hace nueve años por amor, he estado yendo y viniendo porque yo vivía en Chipiona y, ahora, ya me he establecido aquí". "Estoy viviendo en la calle porque no me queda otra", decía.

Además, explicó que es marino mercante, pero, como su situación no es la más favorable, asegura que está dispuesto a trabajar de lo que sea. Eso sí, tras dar estas duras declaraciones, la familia Prat se encuentra en el punto de mira, motivo por el que uno de los hermanos de Federico se ha pronunciado.

Andrea Prat, hermana de Federico Prat: "es un adicto"

Sin duda alguna, la aparición en televisión de Federico Prat está dando mucho de que hablar. No es para menos porque su testimonio generó bastante polémica. En mayor medida, cuando dio más detalles sobre su situación.

"Quería dar las gracias a todo el mundo que me está ayudando aquí, a los que han aportado un eurito o dos euritos", empezaba diciendo. "Ahora mismo tengo un techo donde quedarme, tengo mi casa y pago el alquiler con lo que saco de la calle. Yo no me lo gasto en droga ni en alcohol, solo en mi alquiler e invito a todo el mundo a que lo compruebe", comentaba tajantemente.

Respecto a si había obtenido ayuda por parte de Joaquín o directamente del resto de su familia, el hermano de Prat fue bastante claro. "Con ellos tengo una relación un poco delicada. No estoy contento con ellos y apenas nos hablamos. Es complicado", decía dando a entender que no tenía contacto con sus allegados.

No obstante, tras esta dura intervención en la pequeña pantalla, Andrea Prat, hermana de Federico y Joaquín, decidió pronunciarse públicamente vía redes sociales. Asimismo, la periodista quiso zanjar el tema de una vez por todas explicando desde el punto de vista del resto de familiares la verdad sobre la situación del marino mercante.

"Mi hermano Federico es un ser maravilloso con un corazón de oro. Es y ha sido siempre querido en casa: educado, cariñoso, sensible y es, desgraciadamente, también un adicto", empezaba escribiendo la hermana de uno de los presentadores más conocidos de Telecinco.

Incluso, aseguró que su hermano llevaba teniendo problemas con las drogas "desde hace más de 12 años", pero, desgraciadamente, ni la ayuda de sus hermanos ni la de su madre consiguieron poner remedio.

"Hemos intentado ayudarle, acompañándole en numerosos tratamientos de rehabilitación, centros de toda índole y también en casa. Finalmente y tras un duro camino, especialmente para mi madre, el propio Fede escogió vivir en el sur y continuar con su adicción", proseguía.

"Durante todo este tiempo, mi madre se ha hecho y sigue haciéndose cada mes cargo del lugar en el que vive. Y, aunque ha tenido oportunidades, ha continuado inmerso en el mundo, terrible e inmundo, de las drogas ".

Para terminar, la hermana de Federico Prat aclaró que "ya no esperamos que algún día se cure, pero sí tener privacidad familiar para seguir gestionándolo de la manera menos dañina", decía.

La dura situación de la familia Prat

Sin duda alguna, esta compleja situación no se ha hecho pública hasta ahora. Lo cierto es que Joaquín Prat siempre ha sido bastante celoso en cuanto a su vida privada. No obstante, ahora, a raíz del testimonio de su hermano, sus familiares no han tenido otra alternativa que pronunciarse al respecto.

Por el momento, Andrea y Alejandra Prat han sido las únicas que han querido abordar el tema de forma pública. "Las cosas, a veces, no son lo que parecen. Juzgar es muy fácil, pero la vida no es blanco o negro", escribía esta última.

Y, aunque Joaquín Prat también ha compartido el comunicado oficial de su hermana en su perfil de Instagram, sí es cierto que ya habló de este delicado asunto en una ocasión. "Tengo a mis hermanos, pero él es un chico especial. Al final, todos elegimos un camino en la vida y esos caminos te alejan o te separan de quien te quiere", confesó por aquel entonces.