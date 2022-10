La familia de Kiko Rivera no sabía ni en qué hospital está ingresado

El mundo del corazón ha dado un vuelco cuando esta mañana saltaba la noticia del ingreso hospitalario de Kiko Rivera. Ahora, varios medios de comunicación afirman que el DJ habría sufrido un ictus y que las próximas horas serán decisivas para su evolución.

Todo apunta a que la noticia ha pillado por sorpresa a su círculo más cercano. Entre ellos a Antonio Rivera, que no sabía nada al respecto.

Kiko Rivera está viviendo unas horas decisivas

En torno a media mañana era a cuando saltaba la noticia que publicaba el programa Fiesta a través de un tweet. En él anunciaba que el hijo de Isabel Pantoja había sido ingresado por un grave problema de salud y que "las próximas 24 horas son decisivas". Según confirmaba el programa, el DJ se encontraba en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla.

Minutos más tarde de que saliera la noticia, Lecturas afirmaba que esa "enfermedad grave" se trataba de un ictus. Tras ello, han empezado a correr ríos de tinta sobre el tema. Lo que más ha sorprendido, es que el propio Kiko anunciaba en redes sociales hace unas horas, que no estaba en su mejor momento:

"Ya estoy despierto aunque jodido de la garganta, gran putada”, comentaba a través de una storie en Instagram.

El DJ confesaba en redes sociales que estaba sufriendo un fuerte dolor en la garganta.

Con el ánimo muy bajo contaba a sus seguidores que no tenía ni fuerzas para promocionar su última canción. Esto ya puso en sobre aviso a muchos.

El entorno de Kiko Rivera totalmente ajeno a lo sucedido

La noticia ha pillado por sorpresa a su familia, sobre todo a Antonio Rivera, hermano de Paquirri. El periódico La Razón se ha puesto en contacto con él y ha confesado no saber nada del tema:

"Me acabo de enterar, no se nos ha comunicado nada. A la familia no se nos ha comunicado… no sabemos en qué hospital está”, confesaba para La Razón.

La situación familiar de Kiko Rivera no podría estar en un peor momento. Desde hace casi dos años, la relación del DJ con su madre es totalmente inexistente. Las polémicas intervenciones del DJ en Cantora: la Herencia envenenada, dinamitaron por completo la relación madre-hijo.

Sin embargo, Antonio Rossi ha confesado hace unos minutos en el Programa de Ana Rosa, que tras saltar la noticia Isabel habría puesto rumbo al hospital para estar con su hijo. La tonadillera no lo ha dudado cuando ha sido conocedora de dónde se encontraba.

Y es que en unos momentos así, no hay nada como el apoyo de una madre. Isabel ha sabido dejar polémicas a un lado y estar ahí cuando se la necesita.

Por otro lado, su hermana Isa Pantoja ya reveló recientemente que no pretendía recuperar el contacto con él por todo el daño que le había hecho.

Fue hace tan solo unos días cuando Isa confesaba de forma contundente en el Programa de Ana Rosa que le debía 5000 euros. Y eso era lo único que quería ahora mismo de él. Aunque debido a la gravedad del asunto, es muy probable que deje en un segundo plano todas las controversias y esté junto a él.

No cabe duda de que ahora mismo el gran apoyo de Rivera es su mujer Irene Rosales. Pese a todas las idas y venidas, polémicas televisivas y guerras mediáticas, la influencer siempre ha permanecido a su lado.

Ahora mismo Rosales estará atravesando uno de los momentos más duros. Ya que lo peor de todo es verse que no cuenta con el suficiente apoyo familiar cuando ocurre una desgracia así.

