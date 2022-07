La familia de Concha Velasco habla con los médicos de la residencia y decide actuar

Concha Velasco es conocida por ser la gran dama de la interpretación española, pero ha hecho muchas cosas más en su dilatada carrera. Ha presentado programas de máxima audiencia y también ha concedido entrevistas que se han convertido en lo más envidiado de la prensa rosa. Su secreto es evidente: trata a todo el mundo con un gran respeto, por eso nadie habla mal de ella.

Concha Velasco puede presumir de haber creado una familia estupenda y unida, algo que no pueden decir todas las artistas. Sus hijos han hablado con los médicos de la residencia y se han dado cuenta de algo importante: los problemas se han estancado. Cuando la actriz ingresó en el centro apenas podía moverse y ahora puede levantarse de su silla de ruedas, todo un mérito.

Concha ha tranquilizado a los suyos, incluida a su sobrina Manuela, quien también se dedica al mundo del espectáculo. La joven intérprete ha publicado una fotografía muy significativa en su cuenta de Instagram: está disfrutando del verano al máximo. Pasa las tardes en una piscina, lo que quiere decir que no tiene motivos para estar preocupada por su tía.

Concha sabe que sus hijos han actuado a tiempo, sobre todo Manuel, que es el más mediático de los dos. El director de cine ha atendido muy amablemente a un periodista que le ha preguntado sobre el estado de salud de su madre. El periódico La Razón insinúa que la actriz ha ido a peor, pero este rumor no es cierto y Manuel lo ha desmentido rotundamente.

Velasco puede estar tranquila porque su legado no ha hecho más que crecer, a pesar de que lleva un año sin subirse a los escenarios. El mito ha evolucionado a pasos agigantados y las nuevas generaciones lamentan no haber disfrutado de su talento. Sin duda es una estrella de las que ya no quedan, pero no puede volver a actuar porque la salud es lo primero.

Concha Velasco está orgullosa de su sobrina

Concha es consciente de los esfuerzos que ha tenido que hacer Manuela para llamar la atención de la industria del cine. Todo el mundo la compara con su tía y así es imposible trabajar cómodamente, pero ella no tiene en cuenta a sus detractores. Recientemente ha acudido a una fiesta donde ha coincidido con rostros de la talla de Mario Vaquerizo.

Velasco está tranquila porque sabe que los suyos han actuado rápido y han desmentido los rumores de una forma creíble. Manuela está disfrutando del verano pasando de la piscina a las fiestas, al igual que sus primos Manuel y Francisco. Los hijos de la actriz también han encontrado tiempo para descansar, a pesar de que siguen pendiente de su madre.

La exmujer de Paco Marsó no quería que nadie supiera que estaba en una residencia, no fue ella la que filtró la noticia. Sin embargo, el revuelo ha servido de algo positivo: la sociedad ha normalizado dicha opción y ya no hay tantos prejuicios. Todo ha sido gracias a Manuel, quien no se ha cansado de explicar por qué su madre está tan cómoda en el centro.

Concha Velasco recibe visitas muy especiales

Concha está aprendiendo a disfrutar de su tiempo libre, de hecho ahora es cuando más disfruta de su gran pasión: el teatro. Todos los fines de semana uno de sus hijos la recoge y le lleva al espectáculo de la semana, donde a veces recibe homenajes. Cualquier actor estaría encantado de trabajar delante de ella, es la gran maestra.

Velasco puede sentirse orgullosa, el público le sigue teniendo muy presente y siempre que sucede algo saltan todas las alarmas. Los periodistas que conocen a la actriz han rogado que los medios sean prudentes a la hora de informar. No es cierto que se encuentre peor, todo lo contrario: el tratamiento está funcionando mejor que nunca.