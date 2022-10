Fallece 'Spiriman': Jesús Candel deja a una mujer y a cuatro hijos desolados

Jesús Candel, también conocido como 'Spiriman', ha fallecido con 46 años por un cáncer de pulmón que padecía. Candel deja rotos a su mujer y a sus cuatro hijos, que en los últimos tiempos veían como este famoso médico granadino se quedaba sin fuerzas y el final era inevitable.

Este se hizo muy conocido por sus proclamas contra los recortes en la sanidad andaluza. Y en las redes sociales, sus vídeos reivindicativos se hacían virales en cuestión de minutos.

'Spiriman' fue un hombre polémico, y es que tenía la capacidad de no callarse nada para defender lo que creía justo. Especialmente, ponía el foco en las deficiencias de la Sanidad de su región.

Fallece Jesús Candel, 'Spiriman', a los 46 años

Jesús Candel moría este viernes 14 de octubre después de que hace dos años le detectasen un cáncer de pulmón, que finalmente no ha podido superar.

Lo cierto es que un año después de diagnosticarle el cáncer de pulmón, Jesús Candel anunciaba que este había desaparecido. Y para celebrarlo ascendió al Pico Veleta, ya que había prometido subir hasta allí si lograba superar su enfermedad.

La alegría le duró poco al granadino y en junio del año pasado, este reveló que su grave enfermedad había regresado para su desgracia.

"Me han dado los resultados de mi TAC. Y tengo que deciros que se ha despertado mi tumor", rezaba el mensaje de Twitter de 'Spiriman', que dejaba completamente desolados a sus miles de seguidores.

Un cáncer de pulmón se lleva por delante a este mediático doctor

Después de luchar durante mucho tiempo, Jesús Candel ha muerto a los 46 años. Este sábado, 15 de octubre, a las 11 horas, tendrá lugar el funeral por su descanso, según ha publicado El Ideal de Granada.

Se ha sabido que, en estos últimos meses de vida, 'Spiriman' estaba trabajando todo lo que pudo en la unidad de apoyo a pacientes oncológicos.

Hablamos de una fundación que trabaja en aras de ayudar a pacientes oncológicos por medio del ejercicio físico y la fisioterapia.

En las últimas semanas, 'Spiriman' nos dejaba este mensaje en su cuenta de Twitter, donde se le veía cada vez más desmejorado.

"Yo creo que Dios me hizo con un motivo. Me hizo generoso para poder unirme a muy buenas personas como vosotros y poder hacer muchos cosas que le agradasen. Sólo él sabe el fin de mi destino, pero tanto amor que me está dando a través vuestra y de mi familia, me mantiene aquí", escribía el pasado mes de septiembre.

'Spiriman', un polémico médico que triunfaba en las redes sociales

Jesús Candel fue un médico de lo más polémico. Este solía ser muy activo en sus redes sociales, donde acumulaba más de 500 000 seguidores en Instagram. El caso es que este ponía la voz en grito y criticaba abiertamente los tratamientos contra el cáncer y los efectos que tienen en el cuerpo humano.

'Spiriman' vio como su cuenta de Twitter era suspendida por defender la cura del cáncer a través de fuerza de voluntad y no de tipo médico.

Tras su muerte, han sido numerosas las personalidades que le han homenajeado a través de las redes sociales. Una de ellas, la más importante para un andaluz como él, ha sido la del presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno.

El máximo mandatario del gobierno andaluz ha escrito este mensaje, a primera hora de este viernes, lamentando la pérdida del conocido doctor.

"Ha fallecido el doctor Jesús Candel, 'Spiriman'. Defendió con pasión la Sanidad Pública y la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Siento su pérdida, mis condolencias a su familia, compañeros y amigos", rezaba el mensaje de Moreno.