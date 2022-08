Fabiola Martínez señala a su exmarido para explicar qué pasa con su hijo mayor

Fabiola Martínez se separó hace un año de Bertín Osborne y desde que decidieron poner punto y final al matrimonio su vida ha cambiado de forma considerable.

Mientras que ella reside en Madrid, y pasa el mayor tiempo junto a sus hijos, el presentador y cantante vive en su finca de Sevilla. Una casa a la que cada cierto tiempo acuden sus pequeños para estar con él.

Fabiola es una mujer nueva y sabe que desde que se separó tiene el objetivo de ser una mujer conocida por su personalidad y sus méritos. Lo cierto es que antes, en ocasiones se la consideraba como "la mujer de Bertín".

Fabiola Martínez confiesa al fin donde están sus hijos

Ahora, la modelo venezolana mira hacia el futuro con la mayor ilusión del mundo. Y aunque ahora es menos habitual a la hora de acudir a eventos, en ocasiones si tiene a bien acudir a ciertos actos. Especialmente aquellos que tienen que ver con causas benéficas o como en este caso un evento contra el cáncer.

Fabiola Martínez no ha querido perderse la gala benéfica de la Asociación Española contra el Cáncer, que se ha llevado a cabo en Marbella el pasado sábado 6 de agosto. La ex de Bertín Osborne ha ido sola al evento y a pesar de no estar junto a sus hijos, siempre los tiene en mente.

Sobre ellos, Fabiola desvela que actualmente Carlos se encuentra en un campamento de verano. "Estoy más pendiente de Carlos, que lo tengo en un campamento cerca de Madrid porque necesita un poquito de disciplina y nada".

Pasa casi todas sus vacaciones con él, mientras Kike lleva unos días con Bertín Osborne. "Disfrutando de él, los dos. Kike está con su papá en Sevilla y yo con Carlitos en Madrid".

"Kike me necesita más por la condición que tiene"

Por otro lado, con motivo del galardón que se le dio a Terelu Campos, admite que es toda una luchadora y se pone contenta de que le reconozcan así. "Bueno, ella es una luchadora. Yo creo que todas las personas que han pasado por el cáncer tienen derecho a contar su historia y ser premiadas porque es durísimo", confesaba hace unos días.

Sobre su papel de madre, Fabiola opina que no es una luchadora, sino una madre como otra más que lo da todo por sus hijos. "Siempre digo que no es un tema de ser madre especial, soy una madre, volcadísima con mis hijos. Y bueno, Kike que me necesita más por la condición que tiene, pero realmente soy igual de pesada con el otro".

También habla sobre su visita a Claudia Osborne y su bebé Micalea, e ironiza con tener un nuevo hijo. "Sí, ya la he visto. Preciosa, la vi recién nacida y es muy bonita, todos los bebés son comestibles. Mira, yo tengo una cosa el olor de los bebés me vuelve loca, si por mí fuera, pero no, ya no", lamenta.

¿Tiene algún proyecto en mente la ex de Bertín?

Fabiola Martínez admite que está algo saturada de eventos y de compromisos profesionales y por tanto ha decidido llevar una vida más relajada.

"Creo que he pasado una época que era a todo sí, asumiendo más de lo que muchas veces podemos sacar adelante. Ahora quiero estar un poquito más tranquila. Solo hablar de proyectos es como 'quiero descansar'".

La modelo venezolana está deseosa de que le llame Jesús Calleja para participar en su programa Planeta Calleja. "Bueno, todavía no sé nada. Espero, yo encantada. Ese es un programa que me divierte mucho porque además creo que no es solo ir a hablar, sino a demostrar, a ponerte a prueba a ti misma", ha reconocido.