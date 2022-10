Fabiola Martínez pone una condición para conocer a la novia de Bertín Osborne

Fabiola Martínez es una de las mujeres del momento. Y es que desde que la venezolana se separó de su marido, Bertín Osborne, su vida ha hecho un cambio de 180º. Ahora se la ve mucho más a gusto delante de las cámaras y no duda en responder a las preguntas que le plantean los periodistas.

Aunque ya estaba acostumbrada a lidiar con los medios desde hacía tiempo, lo cierto es que nada más romper su matrimonio con el presentador el año pasado, la modelo empezó a estar más en el punto de mira. Pero está claro que ya se siente mucho más cómoda a la hora de enfrentarse a la prensa.

Por esta misma razón, no teme en pronunciarse sobre aquellos aspectos más íntimos de su vida, entre ellos, su actual relación con el padre de sus dos hijos. Ahora, Fabiola Martínez se ha sincerado como nunca sobre qué pasaría si su exmarido decide rehacer su vida al lado de otra persona.

Fabiola Martínez: "me haría feliz que encontrara a alguien"

En el momento exacto en el que se supo que Fabiola Martínez y el cantante ponían punto y final a su historia de amor, todas las miradas se pusieron en ellos. Y es que nadie podía evitar preguntarse quién sería el primero, si se diera el caso, en rehacer su vida al lado de otra persona.

A pesar de que solo ha transcurrido un año desde la separación oficial, por el momento, ninguno de los dos ha decidido ilusionarse. La misma Fabiola Martínez aseguró que no tenía intención de volver a enamorarse.

"Yo no estoy buscando, no quiero complicarme la vida. Quiero disfrutar de mi tiempo, de mí y de lo que he dejado de hacer, con mis amigas y mis amigos, y con mi familia, por supuesto", aseguraba contundente en su momento.

En el caso del músico, el motivo de no querer pareja era claro: no tiene tiempo. "No me da tiempo ni tengo ganas", decía en una ocasión. Eso sí, si el amor tocara nuevamente en la puerta de ambos, ninguno de los dos lo evitaría.

Ahora, la Fabiola Martínez se ha sincerado como nunca sobre qué pasaría si el presentador decidiera darse una nueva oportunidad en el amor. "Cuando yo llego a la vida de Bertín es él quien da el paso de formalizar. Introducirme en su familia, y, si lo hace con otra persona, entiendo que será alguien importante", empezaba diciendo.

Y es que la misma Fabiola Martínez, en más de una ocasión, ha confesado que desea ver al padre de sus hijos feliz. "A Bertín lo quiero muchísimo. Nunca jamás le desearía que no le fuera bien, al revés, me haría feliz que encontrara a quien le haga feliz, como cuando se tiene un amigo al que quieres que le vaya bien", reconocía.

Eso sí, como ella misma ha confesado, que el cantante rehaga su vida tendría un alto precio. "En lo que sí pondría el foco es en cómo es esa relación con respecto a mis hijos", aseguraba.

"Sí me gustaría que la persona que llegue los quiera y respete, les dé su sitio. No se sienta amenazada porque llega a la vida de un señor que tiene una vida formada". De hecho, reconoce que eso fue justamente lo que le sucedió a ella.

El único requisito que pide Fabiola Martínez para que su exmarido vuelva a enamorarse

"Cuando empecé a salir con él le dije que jamás iba a ponerlo en una situación incómoda con respecto a sus hijas. Para mí, ellas ocupan un lugar muy importante y nunca he querido invadir ese espacio", explicaba Fabiola Martínez.

"Bertín y sus hijas eran un todo. Me gustaría que quien pueda venir tenga ese mismo pensamiento con mis hijos", es la única condición que pide Fabiola Martínez si, al final, se diera el caso. "Si yo tuviera que pedir algo, sería para ellos, sobre todo para Kike, que es el que, en un momento dado, más puede quitar el sueño", se sinceraba.

