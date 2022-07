Fabiola Martínez y las lágrimas que confirman los rumores sobre su hijo

Fabiola Martínez no ha podido evitar emocionarse al hablar de Kike. Y es que la venezolana acaba de confesar todas las habladurías sobre su primer hijo con Bertín Osborne.

Durante todos estos años, hemos podido ver al exmatrimonio muy unidos por el bienestar de sus dos hijos. Tanto es así que, después de firmar los papeles del divorcio, el presentador de Telecinco y la modelo han seguido funcionando como una familia.

Durante su última entrevista en televisión, la exmujer del presentador ha hablado, precisamente, de la relación que mantiene el artista con sus dos pequeños.

"Se le cae la baba con sus hijos. Hay veces que yo tengo que hacer de poli malo. Es muy permisivo y le encanta ser el bueno. Siempre nos ponemos de acuerdo. A él no le pega nada ser estricto".

Además, Fabiola Martínez ha aprovechado la ocasión para confirmar todas las habladurías que han rondado sobre la enfermedad de su hijo.

Fabiola Martínez lo ha pasado muy mal con Kike

A día de hoy, Fabiola Martínez se siente muy afortunada de tener a sus dos hijos con ella, pero ha confesado que, cuando nació su primer hijo, lo pasó muy mal. "Aprendí a ser madre de Kike sobre la marcha".

"Cuando nació Carlos me di cuenta de que todo era bastante más fácil, pero me enseñó a disfrutar de otros momentos y otras cosas que no había tenido la oportunidad con Kike".

Aunque para la exmujer del presentador fue un golpe muy duro, ahora confiesa que ha aprendido muchas cosas de su maternidad. "Siempre he dicho que a mí Kike me puso en la tierra", ha asegurado la ex de Bertín Osborne.

"Cuando trabajaba como modelo ni siquiera veía la discapacidad. No sabes la de veces que yo me he dicho a mí misma esto. ¡Ahora la veo en todas partes!".

"Desde que Kike nace hasta que le dan el alta pasan tres meses. En ese tiempo, tenemos noticias de todo tipo, también que de esta noche no pasa. Tú te mentalizas para lo peor. Luego todo lo demás te parece un regalo".

Fabiola Martínez se sincera sobre su relación con Bertín Osborne

Además, Fabiola Martínez no ha querido dejar pasar la ocasión para hablar de su exmarido. Y es que, aunque a día de hoy no comparten sus vidas, es una persona fundamental para ella.

"Es el padre de mis hijos. Durante casi veinte años de relación se siembran muchas cosas. Nosotros hemos sembrado mucho cariño", ha asegurado la venezolana.

Durante la entrevista, la exmujer del presentador ha querido compartir cuál ha sido su mayor error dentro de su matrimonio. "Yo asumí un rol que en su momento pensé que era el mejor para los dos".

"Es verdad que cuando tú llegas a la vida de una persona que ya tiene una vida hecha, lo más fácil es que yo me acoplara a su vida. A mí jamás Bertín me ha dicho: 'no hagas esto o haz lo otro'. Nunca. Yo asumí que ese era mi rol y me equivoqué".

Por otra parte, la exmujer de Bertín Osborne ha querido compartir en qué punto se encuentra sentimentalmente hablando. "Yo tengo mis sentimientos volcados en mis hijos y en mí. Eso me llena".

"Mi corazón está tranquilo como tiene que estar. Equilibrado, a gusto, disfrutando, con ganas de gozar, de vivir". Aunque su prioridad son sus hijos, "obviamente tengo objetivos. Tener cierta estabilidad económica y disfrutar con mis hijos de lo que me dé la vida".