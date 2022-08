Fabiola Martínez desvela por qué se ha separado de su hijo en una época tan delicada

Fabiola Martínez se ha tenido que separar de su hijo Kike por un motivo muy especial. Y es que, a pesar de estar siempre pendiente de su pequeño, la venezolana ha tenido que irse en uno de los peores momentos.

Tanto la modelo como Bertín Osborne siempre se han implicado en el cuidado de sus dos hijos en común. Aunque ahora ya no están juntos, han tomado la decisión de seguir unidos por el bien de ellos.

"Es el padre de mis hijos. Durante casi veinte años de relación se siembran muchas cosas. Nosotros hemos sembrado mucho cariño", aseguró Fabiola Martínez en una de sus últimas entrevistas.

Y es que, a pesar de haber firmado ya los papeles del divorcio, el presentador de Telecinco y la venezolana han seguido funcionando como una familia.

Ahora, la exmujer de Bertín Osborne se ha visto obligada a dejar a Kike en manos de una persona muy importante para ella.

Fabiola Martínez se separa de su hijo por primera vez

Fabiola Martínez acaba de hacer públicos los motivos que le han llevado a separarse de sus hijos en una época tan importante como son las vacaciones de verano.

Y es que la modelo ha sido una de las invitadas a la Gala Benéfica de la Asociación Española contra el Cáncer que ha tenido lugar este fin de semana en la ciudad de Marbella.

Las cámaras de Europa Press tuvieron la oportunidad de hablar con la venezolana, quien, en todo momento, se mostró muy accesible para los medios de comunicación. "Kike está con su papá en Sevilla y yo con Carlitos en Madrid", aseguró.

En cuanto a su faceta como madre, Fabiola Martínez quiso dejar claro que no se considera una luchadora, ya que cualquier madre haría todos los sacrificios necesarios por sus hijos.

"Siempre digo que no es un tema de ser madre especial, soy una madre, volcadísima con mis hijos y bueno, Kike que me necesita más por la condición que tiene, pero realmente soy igual de pesada con el otro".

Además, también aprovechó la ocasión para contar las medidas que ha tenido que tomar con su hijo Carlos. Y es que, después de un tiempo reflexionando sobre su conducta, Fabiola y Bertín han tomado la decisión de apuntar a su hijo pequeño a un campamento de verano.

"Ahora estoy más pendiente de Carlos, que lo tengo en un campamento cerca de Madrid porque necesita un poquito de disciplina".

Fabiola Martínez se sincera una vez más

Fabiola Martínez no ha tenido ningún problema en hablar, una vez más, de su actual relación con Bertín Osborne. Y es que, a pesar de que ya han pasado casi dos años desde que esta pareja decidió tomar caminos separados, ambos se siguen teniendo mucho cariño.

Pero lo que más ha llamado la atención han sido sus declaraciones sobre la nueva integrante de la familia. Hace apenas unas semanas, Claudia Osborne dio a luz a su primera hija.

Aunque la venezolana ya no comparte su vida con el presentador, ha tenido la oportunidad de conocer a la pequeña Micaela. "Sí, ya la he visto. Preciosa, la vi recién nacida y es muy bonita. Todos los bebés son comestibles. Mira, yo tengo una cosa, el olor de los bebés me vuelve loca. Si por mí fuera, pero no, ya no".

En cuanto a su faceta laboral, Fabiola Martínez tiene claro que quiere tomarse la vida con un poco más de calma. "Creo que he pasado una época que era a todo sí, asumiendo más de lo que muchas veces podemos sacar adelante. Ahora quiero estar un poquito más tranquila. Solo hablar de proyectos es como 'quiero descansar'".