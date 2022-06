Fabiola Martínez deja de esconder el embarazo y desvela el nombre del bebé

Fabiola Martínez es una mujer nueva desde que se separó de Bertín Osborne, con quien sigue manteniendo una relación de total confianza.

La venezolana habla asiduamente con las hijas de su exmarido, por eso fue una de las primeras en enterarse de lo que había sucedido. Claudia Osborne está embarazada de José Entrecanales, un empresario discreto que prefiere estar lejos del foco mediático.

Fabiola Martínez guardó el secreto hasta el final, pues sabe que el matrimonio no quiere comercializar con determinados asuntos. Sin embargo, Bertín es una de las grandes estrellas del país y su vida es pública, así que Claudia tuvo que actuar. Anunció que estaba esperando un hijo, pero se reservó muchos datos, como por ejemplo el nombre que había elegido.

Fabiola ha dejado de esconder el embarazo porque toda la familia habla con libertad del asunto, la última en hacerlo ha sido Eugenia Osborne. Ha contado que su hermana está a punto de dar a luz y que todos están deseando conocer al nuevo miembro de la familia. Reconoce que Claudia “está cansadita, pero es normal” porque tiene muchas ganas de abrazar a su niña.

Fabiola es consciente de que la hija de Bertín no quería desvelar el nombre del bebé, pero lo filtraron por error y ya es un secreto a voces. Martínez también ha compartido este dato con su entorno, pues sabe que la información está en todas las redacciones. La criatura se llamará Micaela y pasará a formar parte de una de las familias más respetadas de la prensa del corazón.

Fabiola Martínez ha logrado mantener la relación con Claudia y Eugenia, pues no quiere que pierdan el contacto con sus hijos. Bertín puede presumir de haberse separado en términos completamente cordiales, no hay ningún problema encima de la mesa. El matrimonio no funcionó porque tenían aspiraciones diferentes, pero siempre mantendrán la cordialidad.

Fabiola Martínez recibe el mensaje más esperado

Fabiola Martínez sigue formando parte de la familia de Bertín, de hecho le invitan a todos los eventos importantes. Cuando se enteró de que podía hablar abiertamente del embarazo de Claudia no tardó en conceder unas declaraciones muy especiales. Aseguró que estaba emocionada, siente admiración por la joven y desea que cumpla todos sus sueños al lado de José Entrecanales.

“Sé de las ganas que tenía de ser mamá, es una madraza y me alegro mucho por los dos”, comentó la venezolana. Siempre ha tenido mucha prudencia porque no quería descubrir ningún dato oculto, pero ahora ya puede desvelar el nombre. Claudia Osborne le ha escrito una carta a su pequeña, mensaje que ha emocionado a toda la familia.

“Micaela eres un sueño hecho realidad para los dos. Eres la bebé más deseada del mundo entero y nos sentimos todos los días de nuestras vidas unos privilegiados. Perdona si en algún momento de tu vida sientes que no estamos ahí para ti o no sabemos darte lo que necesitas”, escribió la futura mamá en sus redes sociales.

Fabiola Martínez, preocupada por su hijo

Fabiola Martínez tiene dos hijos y el mayor necesita una atención especial, pero gracias a ella y a Bertín es un joven completamente feliz. Según ha salido publicado, ha tenido una recaída que ha asustado a todos, pero ya está recuperado. Eugenia Osborne no solamente ha hablado del embarazo de su hermana, también ha confirmado que su hermano Kike está bien.

Martínez ha estado preocupada, aunque siempre ha sido muy valiente y no hay nada que le haga perder la sonrisa. Su comportamiento ha servido de ejemplo para muchas familias que atraviesan una situación parecida. De hecho es la cabeza pensante de una fundación que se dedica a ayudar y a facilitar información.