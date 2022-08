Fabiola Martínez confirma que el bebé llegará pronto porque ha vuelto a enamorarse

Fabiola Martínez ha demostrado que siempre está a la altura de las circunstancias, por eso, es un rostro tan respetado dentro de la crónica social. Después de separarse de Bertín Osborne, ha conseguido algo realmente complicado: mantener buena relación con él. También tiene mucho contacto con sus hijas, por eso, está encantada con lo que le ha pasado a Eugenia.

Fabiola Martínez ha confirmado, gracias a unas fotografías publicadas en la revista ¡Hola!, que Eugenia ha vuelto a enamorarse. Varios medios aseguran que la relación va tan en serio que dentro de poco darán un paso más, aunque ellos no se han pronunciado. La hija del presentador es una gran amante de los niños, así que no sería de extrañar que se atreviera a ampliar la familia.

Fabiola podría saber que el nuevo miembro del clan está cerca, pero no hablará del tema con ningún periodista. Es extremadamente discreta y no quiere poner en aprietos a nadie, de hecho, apenas trata en público su divorcio para no ofender a Bertín. Cabe la posibilidad de que haya conocido al nuevo novio de su antigua hijastra, aunque no dará datos comprometidos.

Fabiola está viviendo un momento especial, se ha centrado en ella y es una mujer renovada: su carrera atraviesa por una buena etapa. El público se ha dado cuenta de que no es un complemento, es protagonista de una historia creada por ella misma. Hace unos años, fue la modelo más profesional de Venezuela y ahora está centrada en sus nuevos proyectos profesionales.

Martínez es consciente de lo que va a pasar con Eugenia Osborne: los rumores del bebé llegarán pronto, es un clásico. Está enamorada y se paseará con su nueva pareja sin esconderse, tendrá que acostumbrarse a que especulen con ciertos temas. El afortunado se llama Miguel Barriero, es profesor universitario y pertenece a una familia acomodada.

Fabiola Martínez sabe lo que sucedió con el embarazo

Fabiola está al tanto de lo que sucede en su familia y sabe que Eugenia desveló por error el nombre de la hija de su hermana. Cuando la niña todavía no había nacido, durante el embarazo de Claudia Osborne, confesó que la niña se iba a llamar Micaela. Esta divertida anécdota no ha hecho más que aumentar la confianza que existe entre ellas, disfrutan de una complicidad estupenda.

Martínez conoce a la nueva nieta de su exmarido, pues no ha perdido la relación con el clan después de divorciarse. Nunca ha cometido ningún error y esto ha hecho que siga siendo una persona muy respetada, siempre está a la altura de las circunstancias. Le han ofrecido mucho dinero por hablar de su separación y, solamente, ha concedido una entrevista que no se centró en dicho tema.

La modelo ha ayudado a muchas personas porque ha fundado una organización para ayudar a familias con hijos discapacitados. Uno de sus pequeños tiene un problema y ella no ha parado hasta dar visibilidad a las enfermedades raras. Ha hecho una gran labor humanitaria que dejará una huella imborrable en la sociedad, por eso, el público le quiere tanto.

Fabiola Martínez ha tomado una decisión

Fabiola está al tanto de los rumores, sabe que Eugenia ha vuelto a enamorarse y la prensa pronto especulará con un nuevo hijo. Ella prefiere mantenerse al margen de todo porque considera que no es un asunto de su incumbencia. Evidentemente, le haría mucha ilusión, pero sabe que es lo mejor es apartarse cuanto antes.

Martínez ha participado en un programa de Telecinco y, poco a poco, los espectadores le van conociendo mejor. En su momento, decidió separarse porque no quería estar en la sombra y lo cierto es que ha conseguido convertirse en protagonista. Nadie habla mal de ella porque siempre tiene una respuesta amable para todos los reporteros, sabe que forma parte de su trabajo.