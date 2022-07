Fabiola Martínez confiesa qué pasa con el embarazo y asusta al padre del bebé

Fabiola Martínez ha alcanzado una gran popularidad desde que se separó de Bertín Osborne, es uno de los rostros más queridos del panorama nacional. Un grupo de reporteros le ha pillado a las puertas del hospital donde ha estado ingresada Claudia, la hija embarazada de su exmarido. Ya ha dado a luz y la venezolana ha desvelado cómo se encuentra la familia.

Fabiola Martínez ha desvelado qué ha pasado con el embrazado: todo ha salido bien y la niña ha llegado al mundo sin ninguna complicación. Tal y como desveló Bertín, se llama Micaela y ya se ha convertido en el miembro más popular de su mediática familia. Hay mucho interés por descubrir los planes de Claudia, pero por el momento nadie ha confirmado qué piensa hacer.

Fabiola ha conseguido mantener una relación estupenda con las hijas de su exmarido, entre otras cosas porque terminó bien con él. Por ese motivo no ha desvelado si Claudia Osborne ha vendido una exclusiva, es un tema que genera controversia y opiniones diversas. La joven está casada con José Entrecanales, un empresario que no quiere saber nada de la prensa, así que es posible que no haya aceptado.

Fabiola ha respondido a todas las preguntas de los periodistas, quienes le pillaron justo cuando iba a conocer a Micaela. Ha aclarado que el embarazo ha terminado fenomenal y que la niña ha nacido de forma natural. Sin embargo, no ha hablado mucho de ella porque no quiere dañar su intimidad ni tener problemas con los padres.

Martínez ha explicado que la nieta de Bertín es “muy bonita” y que “está muy sana”, pero no quiere dar demasiados detalles. La modelo sabe cómo funciona el mundo del corazón y ella cuenta con una situación privilegiada, pero no quiere cometer errores. José Entrecanales es tremendamente discreto y sabe que airear ciertos secretos podría generar problemas innecesarios.

Fabiola Martínez se ha centrado en sus hijos

Fabiola sabe que tiene a los fotógrafos pisándole los talones, pero no tiene miedo porque nunca ha ocultado nada. Su corazón está libre, por el momento no tiene pareja y ha rechazado darle una segunda oportunidad a Bertín Osborne. El comunicador reconoce que se llevan mejor que antes, así que sería un error volver a escribir otro capítulo en la historia de amor.

Martínez ha aclarado que lo único que le importa es el bienestar de sus hijos Carlos y Kike, no perderá el tiempo en otros asuntos. También está ampliando su formación académica y tiene varios proyectos profesionales encima de la mesa. Sin embargo, en ocasiones cree que está yendo demasiado rápido y que necesita reflexionar sobre su situación.

La venezolana ha llevado a sus hijos a conocer a Micaela, pues quiere que la familia siga unida. Ya no está con Bertín, pero no tiene intención de crear ningún problema, de hecho ella es una pieza clave dentro del clan. Claudia Osborne siempre ha hablado muy bien de su antigua madrastra, así que intentarán mantener la cordialidad que existía entre ellas.

José Entrecanales, padre del bebé, podría haberse asustado al comprobar las consecuencias que tiene pertenecer a la familia Osborne. Sus miembros, aunque ya no formen parte del clan, tienen que dar explicaciones cada cierto tiempo. El empresario es prudente y no está acostumbrado a hablar, no se siente en su ambiente y tiene la obligación de mantenerse firme.

Fabiola Martínez y el gesto que demuestra la verdad

Fabiola tiene tan buena conexión con Claudia que estuvo invitada a su boda con José Entrecanales, pero ella no quiso ir. Se había separado de Bertín hacía poco y no quería enturbiar el momento, por eso optó por no hacer acto de presencia. Sin embargo, le dedicó unas bonitas palabras y quedaron en verse más adelante para hacer una pequeña celebración.

La modelo se ha ganado el resto de todos y su forma de actuar ha servido de referente para muchas mujeres. Disfrutaba de una situación cómoda al lado de su exmarido, pero se dio cuenta de que iba a ser más feliz lejos de él. Ya no tiene tantos lujos, pero lo que le rodea es fruto de su esfuerzo y dedicación.