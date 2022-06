Fabiola Martínez y sus hijos, en apuros después de asumir que todo es mentira

Fabiola Martínez es una de las mujeres del momento. Y es que desde que la venezolana se separó de su marido, Bertín Osborne, su vida ha hecho un cambio de 180º. Ahora se la ve mucho más a gusto delante de las cámaras y no duda en responder a las preguntas que le plantean los periodistas.

Y eso que estaba acostumbrada a tener que lidiar siempre con el foco mediático. Pero está claro que ahora se siente más cómoda al enfrentarse a la prensa. Incluso no se ha pensado dos veces asistir a un destacado evento en el que iba a estar rodeada de paparazzis.

Asimismo, la exesposa de Bertín Osborne ha reaparecido en la inauguración de la exposición de fotografía, Leyendas, de Jean-Marie Perier. Fabiola es una auténtica fan del artista francés y, por este motivo, no ha querido perderse esta oportunidad.

En ese evento se ha topado con algunos medios que no han dudado ni un segundo en hablar con ella. La venezolana, tan simpática y elegante como siempre, ha querido complacer a sus deseos respondiendo todo tipo de preguntas, incluso algunas más polémicas.

Así es, nos estamos refiriendo a las últimas declaraciones que hizo su exmarido, Bertín Osborne, para Viva la Vida. Unas palabras que generaron bastantes rumores sobre una posible reconciliación.

Pero Fabiola ha querido ser clara y zanjar, de una vez por todas, el tema de retomar su relación con su exesposo.

| Gtres

Fabiola Martínez niega cualquier reconciliación con Bertín Osborne

Fabiola Martínez mantiene una estupendísima relación de amistad con su ex. Desde luego, es una de las pocas parejas mediáticas que presume de buen rollo tras romper su matrimonio.

Es tan grande el cariño que se procesan que, pese acabar con su relación amorosa, han seguido manteniendo la de amistad.

Además, creían necesario mantener el contacto continuamente y tener una buena relación por el bien de sus dos hijos, Kike y Carlos. Sin duda, esta conexión que siempre han tenido han provocado, más de una vez, rumores sobre una posible reconciliación.

Bertín Osborne no dudaba en confesar que la decisión la tenía que tomar su exmujer. "En el caso de sentarme con Fabiola a hablar, tendría que ser ella la que me diera a mí una segunda oportunidad. Separados estamos muy bien y cuando nos vemos lo disfrutamos el doble", decía paraViva la Vida.

Sus palabras dieron a entender que las puertas a un posible acercamiento entre ellos no estaban cerradas del todo. No obstante, Fabiola, al ser preguntada por lo que comentó el cantante en dicho espacio, quiso aclarar lo que, según ella, se refirió su ex.

"Estamos bien así, aunque tampoco es algo que descarte de pleno. La puerta nunca estará cerrada, es el padre de mis hijos, sino nos hubiésemos divorciado. Nunca se sabe, pero en mi caso, estamos bien así los dos", respondía.

La venezolana tampoco se negó a volver con su exmarido, sino que dejaba en el aire un futuro, nuevamente, con el músico. No obstante, insistió en que, "pese a que no cierra las puertas al amor, no lo está buscando".

Incluso confesaba que ahora era "egoísta" por disfrutar de lleno su época de soltera. "Me lo paso fenomenal conmigo misma y no quiero complicaciones. Bastante tengo con sacar tiempo para mí como para empezar a compartirlo con una persona".

| Europa Press

Fabiola Martínez, pendiente de Kike Osborne

Asimismo, tanto Fabiola Martínez como Bertín Osborne no descartan retomar su relación sentimental algún día. Pero, por el momento, ambos están conformes con su situación actual y no la cambiarían.

Además, el cantante afirmaba para el formato de Emma García que su única preocupación es su hijo, Kike Calleja. "Cualquier padre que tenga un hijo como el nuestro sabrá de lo que hablo, es vivir con el estómago en la boca constantemente", decía emocionado.

Sin duda, unas palabras a las que se suma la venezolana, que está pendiente de su progenitor ahora más que nunca. Y es que a principios de junio, el joven tuvo una grave crisis de la que estuvo a punto de ser hospitalizado.

Por suerte, el asunto no fue más serio y el adolescente pudo volver a su hogar sin ningún impedimento. "Estuvimos a punto de ingresarlo", explicó en su momento el músico.

Tras pasar por este bache familiar, ahora, el exmatrimonio se encuentra tranquilo de nuevo y no dudan en disfrutar mutuamente de su compañía. Para ambos, lo más importante es estar junto a sus dos hijos en común.