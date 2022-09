Fabiola Martínez confirma que el embarazo está siendo duro y que hay momentos tristes

Fabiola Martínez es uno de los rostros más cotizados de la crónica social y lo cierto es que se merece ocupar el puesto que ostenta. Ha roto su relación con Bertín Osborne, pero sigue manteniendo contacto con el presentador y con sus antiguas hijastras. Una de ellas acaba de ser madre, pero sigue notando los efectos secundarios del embarazo, no esperaba que fuera tan duro.

Fabiola Martínez ha podido confirmar, gracias a la confesión de Claudia Osborne, que el proceso de gestación fue más complicado de lo que parecía. La escritora ha aprovechado su influencia en las redes sociales para desvelar cómo se siente y ha sido más sincera que nunca. Ha recalcado que la experiencia merece la pena, pero que no todo son momentos alegres.

Fabiola conoce al bebé, el embarazo ha terminado, pero sus efectos secundarios continúan y Claudia Osborne pensaba que serían diferentes. Ha aceptado el reto de ser madre encantada, quiere superarse y seguir aprendiendo porque es muy ambiciosa. Martínez le puede ayudar bastante porque ella ha criado a dos niños y ambos tienen una educación excelente.

Ella ha estado pendiente de la hija de su exmarido, a pesar de que cuando se quedó embarazada ella no formaba parte de la familia. La venezolana se ha retirado de una forma discreta porque no le interesa llamar la atención, quiere que todo sea felicidad. Ha sabido divorciarse en la más absoluta cordialidad, por eso su comportamiento está siendo tan aplaudido.

Fabiola Martínez ha leído la reflexión de Claudia Osborne y no sería de extrañar que se haya puesto en contacto con ella porque se llevan de maravilla. La joven ha reconocido que tiene problemas para dormir porque Micaela, la pequeña de la familia, necesita muchos cuidados. Estar con ella le genera unos sentimientos brillantes, aunque es cierto que gasta demasiada energía.

Fabiola Martínez ha recibido el mensaje que esperaba

Fabiola está tranquila porque sabe que la hija de Bertín Osborne se alegra de haber dado el paso, no se arrepiente para nada. Es muy sincera y no quiere mentir a nadie, por eso ha reconocido que el proceso no es tan tranquilo como muchos piensan. Sus palabras están dando mucho de qué hablar, pues nunca se había pronunciado de una forma tan rotunda.

“No he tenido depresión postparto propiamente dicha, pero sí he estado muy emocional y triste en ocasiones”, ha contado Claudia. “Era parte del proceso y era cuestión de tiempo que la sensibilidad pasase”, escribe en sus redes sociales. “Cada día estaba un poquito mejor y si no hubiese sido así sin duda habría pedido ayuda profesional”.

Martínez quiere lo mejor para los suyos y la escritora sigue formando parte de su vida, es la hermana mayor de sus dos hijos. La venezolana puede dar lecciones a cualquier madre, pues su comportamiento es brillante y muchas le consideran un referente. De hecho ha montado una fundación para ayudar a familias con niños que tengan necesidades especiales.

Fabiola Martínez está encantada con el nuevo bebé

Fabiola Martínez fue una de las primeras en acudir al hospital para visitar a Micaela, a pesar de que no hizo ningún comentario. Siempre atiende a los reporteros de forma educada, nunca deja ninguna pregunta sin respuesta. Pero en esta ocasión fue extremadamente cuidadosa porque sabía que la joven quería proteger a su primer hijo.

Martínez se ha ganado el respeto de todos, tanto del público como de los periodistas, porque nunca ha cometido ningún error. Desde que se separó ha estado al margen de todo, no necesita la fama de nadie para salir adelante. Está centrada en sus nuevos proyectos y sigue participando en algunos programas, en los que le interesan de verdad.