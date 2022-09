El extraño testamento de Lina Morgan y el hombre que se lo quedó todo

El pasado mes de agosto se cumplieron 7 años del adiós de Lina Morgan. La actriz siempre fue muy respetada por su extensa carrera, y contó con el cariño del público prácticamente desde sus inicios. Sin embargo, tras su partida, un sinfín de especulaciones comenzaron a salir a la luz, sobre todo relacionadas con su herencia.

Lina Morgan consagró su vida a los escenarios, con una enorme trayectoria en cine, teatro y televisión. Su vida privada fue todo un misterio, los medios de comunicación apenas pudieron conocer los aspectos más personales de la actriz. Aunque lo que si era cierto, es que con una carrera así, Lina Morgan habría logrado amasar una enorme fortuna.

Lina Morgan y la fortuna de 10 millones de euros

Tras la muerte de Lina Morgan, los medios comenzaron a especular sobre el patrimonio de la vedette. El diario ABC revelaba que la cifra podría alcanzar la friolera de 10 millones de euros. Y es que, aunque Lina había estado ya muy alejada de los escenarios en sus últimos años, la cómica había sabido muy bien explotar su faceta de empresaria.

En 2010, Lina Morgan había vendido el Teatro de la Latina por 7 millones de euros. Sin duda, una jugosa venta que disparó sus cuentas. Además, llevaba dos empresas especializadas en el mundo del espectáculo, que le generabangrandes ingresos.

A todo eso habría que sumarle sus bienes inmuebles. En concreto, un fantástico piso ubicado muy próximo al Parque del Retiro valorado en torno al millón y medio de euros.

Además, Lina era una apasionada de las joyas. La actriz contaba con una importante colección de piezas de lujo, fuera del alcance de la mayoría de personas. Una afición que compartía con su amiga Sara Montiel, por lo que dicha colección de joyas aumenta aún más el valor de su patrimonio.

Lina Morgan nombró heredero universal de su herencia a su chófer

El testamento de Lina tuvo varias modificaciones a lo largo de los años. Hasta que, finalmente, Daniel Pontes de Dios, el chófer de confianza de Lina, quedaba como heredero universal de la herencia.

Ahora, el heredero se ha pronunciado sobre todo lo que ocurrió con el testamento. Daniel Pontes de Dios asegura que aún "no ha cobrado nada de la herencia". Además, ha asegurado a la revista Semana que está dispuesto a hablar, y está dispuesto a defenderse de todas las acusaciones.

“Tengo dos ofertas muy importantes para hacer un programa sobre Lina. En uno de ellos contaré toda la verdad sobre esas personas que la critican, a ella y a mí".

Una de las cosas que más sorprendió a todos, fue que la familia de Lina Morgan estuviera fuera del testamento. Y Daniel también quiere abordar ese tema:

"Pienso revelar el motivo por el que mi jefa no dejó en su testamento nada a su familia. Además, también estoy preparando, junto a un sobrino mío, una biografía de Lina Morgan, en el que se desvelará cómo era realmente. Vivencias, anécdotas, documentos, fotografías" ha revelado Daniel a Lecturas.

Daniel también ha aprovechado para pronunciarse sobre cuanto asciende el patrimonio que debe heredar:

"No es cierto la cantidad que se dijo, no son 7 millones, ya me gustaría haber heredado esa cantidad. Es muchísimo menos. De momento, lo único que tengo es su piso del barrio del Niño Jesús."

"Si llego a saber lo que me dejaba Lina, con los problemas que vinieron después con Hacienda, no hubiese aceptado la herencia", afirmaba tajante.

