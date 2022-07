El exnovio famoso de Raquel Abad vuelve a horas de su boda con Kike Calleja

Raquel Abad está a punto de vivir el momento más importante y bonito de su vida. Ya está casi todo preparado para que esta tarde, Raquel y Kike Calleja se den el 'sí, quiero' más esperado del verano (con permiso de Chenoa, claro).

Kike y Raquel contraerán matrimonio en la finca El Jaral de la Mira, que pertenece a un buen amigo de la pareja. Lo harán delante de 200 invitados, entre los que se encuentra la mayoría de compañeros de Kike en Sálvame.

Lo de Kike y Raquel empezó de modo bastante silencioso y discreto, pero pronto salió a la luz pública. Se conocieron personalmente en 2018, gracias a unos amigos en común que les presentaron. Kike ya trabajaba en televisión y era famoso por su noviazgo con Terelu.

De aquella relación fugaz ha quedado una inquebrantable amistad. Raquel tampoco era una desconocida. Concursó en la séptima edición de Gran Hermano.

Fue la tercera finalista de su edición junto con Javier Varela y Pepe Herrero, que finalmente ganó el concurso. Javier Varela y Raquel se enamoraron en la casa y su bonita historia siguió fuera del programa. Ahora que Raquel vivirá el sueño de casarse, Javier vuelve a la actualidad para recordar qué pasó y como acabó todo entre ellos.

Raquel Abad, una mujer enamorada

Raquel y Javier Varela se enamoraron nada más conocerse en la casa de Guadalix de la Sierra. Inicialmente estaban en dos grupos distintos dentro de la casa y Javier fue separándose de sus amigos, Pepe y Dyron, para acercarse a Raquel.

Javier la definió, ya fuera del programa, como "una mujer con mucho carácter, para lo bueno y para lo malo". Javi contaba que él siempre ha sido "muy fiel", pero las relaciones "no me han durado, he empezado muy fuerte y de repente, se me ha acabado el amor".

Raquel también le dijo a Javi que ella era "ella y sus circunstancias" y lo defendió públicamente en televisión "creo que es la persona que mejor se ha llevado de toda la casa".

La novia de Kike Calleja es una mujer sencilla y muy familiar. Durante su noviazgo con Javier, una de sus preocupaciones era que las familias se pelearan en los platós. Vio que justo era al contrario, se llevaban estupendamente, lo que reconfortó mucho a Raquel.

Se fueron a vivir juntos a Málaga. Rápidamente montaron juntos un salón de belleza y compraron un piso. Raquel, a posteriori, reconoce que "fue todo demasiado rápido", pues al poco tiempo, diferencias irreconciliables provocaron la separación".

Posteriormente tuvo otros novios, aunque progresivamente, Raquel se fue apartando de la televisión. "No volvería, fue una época que estuvo bien, pero ya pasó, además tengo un trabajo serio". Asegura que supo "para el show televisivo a tiempo. A partir de la cuarta o la quinta edición la única manera para acudir a un programa de televisión era buscando polémica con tus excompañeros y yo no estaba dispuesta a entrar en ese juego".

Javi Varela, por su parte, tampoco ha seguido frente a las cámaras.

Profesional del golf, sigue vinculado a los medios de comunicación, pero como productor televisivo y director del programa ruta 21 de Movistar+. Además acaba de ser padre de una niña llamada Mila.

Raquel y Kike, nerviosos por su gran día

Raquel Abad y Kike Calleja ya están en medio de la boda que colmará de felicidad sus vidas. Los invitados ya están llegando al lugar del enlace y todos los detalles están ya preparados para la gran fiesta. Hubo despedida hace poco, donde ya se pudo ver que la pareja cuenta con un amplio círculo de buenas amistades.

Las imágenes de la boda tendrán que esperar unos días, pues hay exclusiva de por medio y hoy se intentará que no se filtren las instantáneas más esperadas de la boda del verano.