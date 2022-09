La exnovia de Agustín Etienne deja de esconderse y reconoce que le sigue queriendo

Agustín Etienne ha logrado lo que pretendía (o quizá no; ahora lo contamos). El histórico mánager que un día fue mano derecha de Toño Sanchís, ha vivido muy bien en un discreto segundo plano durante muchos años.

Argentino, discreto, buena persona y ambicioso, Agustín empezaba una meteórica carrera tras dejar a Toño, después de sus escándalos económicos. Etienne tiraba de contactos y de agenda para conseguir clientes a los que representar. Trabajó simultáneamente con Belén Esteban, Rocío Flores y Kiko Rivera, convirtiéndose en uno de los 'repres' más cotizados del famoseo patrio.

Agustín Etienne ha estado en la sombra de muchos famosos

Con Belén la cosa acabó regular, aunque ella asegura que le sigue queriendo porque fueron "familia". Con Kiko, la cosa duró poco y Rocío Flores fue durante un tiempo la gallina de los huevos de oro de Agustín. También representaba a Antonio David y a Olga Moreno durante estos dos últimos años, en los que han facturado muchos miles de euros por sus polémicas familiares.

Gloria Camila Ortega o Jorge Pérez también figuran en su lista de clientes.

Agustín ha percibido su 20%, como corresponde al representante. Además, siempre ha estado en las negociaciones de los contratos, ha asesorado a sus 'clientes' y ha sido habitual verle tras ellos, en un segundo plano.

Ahora acaba de saltar el intenso rumor de que Etienne podría mantener una relación sentimental con Olga Moreno. Hay quien lo asegura tajantemente, otros lo ponen en duda y los protagonistas, ni confirman ni desmienten.

La expareja de Agustín Etienne cuenta la verdad sobre él

Agustín y Olga se ven a menudo. Lo que en un principio era una relación profesional, podría haber pasado a ser algo más serio. Lo cierto es que ambos están solteros y que es probable que haya nacido el amor, sin más.

Hace unas seis semanas, Olga le desmintió a su amiga Marta López que estuviera saliendo con Agustín. Hoy dice que de este tema no quiere hablar.

Quién si ha hablado al respecto es Zayra Guitérrez, la hija de Arancha de Benito. Arancha y Agustín fueron pareja durante varios años hasta que se separaron en 2019. Ambos guardan un buen recuerdo de aquella relación y ella le considera una persona muy importante en su vida.

También guarda muy buen recuerdo de él su hija Zayra, que compartió buenos momentos con Agustín durante años. De Benito ha preferido no pronunciarse de momento sobre la relación de su ex con la sevillana. Por su parte Zayra le ha deseado que sea feliz: "le quiero mucho".

No siempre hubo este buen rollo. Al poco de dejar a Etienne, Arancha fue pillada en Ecuador con otro hombre.

Allí se destapó este noviazgo que se fraguó estando aún con Agustín o pocos días después. "Es muy detallista, me hace sentir muy cómoda y me deja ser yo misma, ya que en las relaciones el respeto es algo esencial".

Por su parte él tampoco dejó la relación con la cordialidad de la que presumen actualmente. Él le lanzaba un mensaje algo críptico con el perro que compartían como telón de fondo, que denotaba que las cosas no estaban acabando bien.

Agustín Etienne y las cosas que no le gustaban de él a Belén Esteban

Agustín Etienne y Belén Esteban fueron muy amigos, casi "familia", ha explicado la tertuliana. Sin embargo decidieron separar sus caminos profesionales porque "había cosas que no me gustaban y cosas que yo veía que no me gustaban", ha contado ella.

Belén confirmó que Agustín "es buena persona, pero creo que la fama le deslumbró". Asimismo asegura que Etienne nunca tuvo ningún problema económico con ella, que las cosas estaban claras y más tras su desengaño con Sanchís.