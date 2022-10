La exmujer de Ortega Cano y el gesto que demuestra si ha estado enamorada

A pesar de que José Ortega Cano está pasando por uno de los peores momentos de su vida, se siente aliviado después de comprobar que Ana María Aldón todavía tiene sentimientos hacia él.

En las últimas semanas, el diestro ha tenido que ver cómo su imagen pública quedaba por los suelos tras las duras confesiones que Rociíto ha hecho en la serie documental, En el nombre de Rocío.

| Gtres

Y es que, según la Rocío Carrasco, la relación de 'la más grande' y José Ortega Cano no fue tan idílica como parecía. En varios de los episodios de esta docuserie, la mujer de Fidel Albiac ha confesado que el diestro no le dio "buena vida" a su madre.

Pero, por si esto fuera poco, ha tenido que lidiar con un problema más. Después de un tiempo asegurando que su matrimonio estaba pasando por una fuerte crisis, este sábado 22 de octubre, Ana María Aldón se volvió a sentar en el plató de Fiesta para anunciar su divorcio.

Aldón justificaba el divorcio porque ya no podrían continuar de esa manera. Se sentaron ha hablar cuando tenías las cosas claras para hacerlo de una manera que no perjudique al hijo que tienen en común.

Ahora, y a pesar de no estar en su mejor momento con Ana María Aldón, José Ortega Cano ha podido comprobar que la diseñadora todavía sigue sintiendo algo de cariño y respeto hacia él.

La exmujer de José Ortega Cano saca las garras

José Ortega Cano se ha quedado verdaderamente sorprendido después de ver la última intervención televisiva de Ana María Aldón. Y es que, lo que menos se esperaba el diestro era que su prácticamente exmujer aceptara la invitación de uno de sus grandes enemigos públicos.

Este lunes 24 de octubre, la diseñadora de moda se ha sentado en el plató de Sálvame para hablar sobre el todo lo que ha ocurrido en su matrimonio con el maestro. Pero, lo que menos se esperaba Jorge Javier Vázquez era que su invitada sacara las garras por el padre de su hijo.

| Trendings

Durante su charla con el presentador del formato, la exsuperviviente ha asegurado que jamás se ha sentido una "segundona" en su relación hasta que, durante su entrevista con Toñi Moreno, Ortega Cano dijo que Rocío Jurado era "la más" grande.

"He intentado que no me doliesen las cosas, pero cuando volví a ver las imágenes, me chocó y pensé que era humillante", ha asegurado la invitada con dolor.

En ese momento, el presentador ha tachado a Ortega Cano de "cobarde", algo que a Ana María Aldón no le ha sentado del todo bien. "Te voy a pedir que no le faltes al respeto delante de mí porque es el padre de mi hijo".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"No es un insulto. Hay personas que son incapaces emocionalmente de sentarse cara a cara y decir las cosas y, sin embargo, llama a un programa de televisión y lo dice. Eso es ser un cobarde", ha justificado el de Badalona, provocando en Ana María un mosqueo monumental.

"Al menos en mi presencia no lo llames cobarde", ha insistido la diseñadora de moda. "¿Y no te da vergüenza ver en qué se ha convertido?", le ha preguntado Jorge a continuación. "¿Cómo me va a dar vergüenza ver al padre de mi hijo? No quiero verlo sufrir".

| Europa Press

Tras escuchar la defensa de Ana María Aldón, el conductor de Sálvame ha vuelto a tachar la actitud del diestro de "ridícula".

"No lo llames eso porque me duele. ¿Te gustaría que insultaran a tu padre?", le ha preguntado la tertuliana, mientras que Vázquez aseguraba que "a veces tenéis la piel muy fina para algunas cosas y luego habéis hecho unas cosas en un plató que no critico, pero que han sido mucho más terribles".