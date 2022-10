El exmarido de Makoke se gasta un dineral para olvidar lo que vivió a su lado

Makoke no está pasando por un buen momento. La colaboradora de Telecinco acaba de romper con su pareja. Y, además, está pensando en trámites judiciales con Kiko Matamoros.

Aunque este parece estar ajeno a todo lo que le sucede a la madre de una de sus hijas. Kiko y su pareja Marta López han puesto rumbo a Nueva York. Allí, se han alojado en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad y con una ubicación inmejorable.

La pareja ha pasado en la capital del mundo cuatro días de lo más completos. Planes gastronómicos, paseo en helicóptero, ir en bici por Central Park o acudir al teatro han sido sus actividades en la ciudad estadounidense.

Y es que la pareja no para de sumar experiencias y viajes juntos. Aunque no todo ha sido placer, la modelo también ha tenido reuniones de negocios en la gran ciudad. Así que podría estar dando un gran paso en su carrera profesional.

Tanto la influencer como Kiko han compartido fotos de los momentos que han pasado juntos allí. Especialmente desde el InterContinental New York Times Square, el lujoso hotel ubicado en pleno centro en el que se han hospedado.

Además, un hotel equipado con todo tipo de comodidades y que cuenta con 36 plantas. Y como cabe esperar, desde cada habitación, las vistas son increíbles. Un edificio de estilo urbano que hace un verdadero match con la ciudad.

La colaboradora se enfrenta a un nuevo capítulo

Makoke acaba de romper su relación con el empresario Javier Berrio, una de las personas que más ha aportado a su vida. La exmodelo y él llevaban casi dos años y medio de relación. Berrio, además de llevar varios negocios, es capitán de barco en Ibiza.

Ha sido una relación con mucha pasión para ella. Y es esta una de las razones por las que no ha podido recuperarse al completo.

En su última aparición como colaboradora del programa Fiesta, Emma García ha notado que Makoke se encontraba un poco baja de ánimos. Allí, esta se derrumbó por completo recordando que con él ha pasado muy buenos momentos.

"No me hagas hablar de eso porque me pongo a llorar. He sido muy feliz con él, he llegado a tocar el cielo, pero se ha acabado. Mantenemos una buena relación e incluso en unos días nos veremos", recalcaba.

"Evidentemente, ha habido motivos para la ruptura pero no los voy a contar porque él no quiere saber nada de este mundo".

Makoke a tribunales

La exconcursante de GH Vip no ha aguantado más y hace poco ha hecho unas declaraciones sobre Kiko Matamoros. "Me quiero defender porque no puedo más", comenzaba a decir la colaboradora en su programa.

Makoke dice llevar años callada y aguantando todo lo que decía su ex sobre ella. Y es que cuando se separaron, la exmodelo puso una orden de alejamiento. Además recibió unos mensajes que siguen inquietándola.

"Son mensajes de una pareja que se separa con odio y rencor", Emma García las ha etiquetado así. Los mensajes, que según quienes lo han podido leer son "muy heavys", no pueden hacerse público dado que están judicializados.

"Cuando lo recibí, las piernas me temblaron. Lo denuncié porque era mi obligación como madre y como mujer. Le enseño todos los mensajes a la Guardia Civil."

"Gracias a que denuncié, la cosa paró", decía Makoke muy hastiada. Tras aquella denuncia, la influencer puso esa orden de alejamiento. El revuelo de su relación ha vuelto a suscitar polémicas ya que Kiko Matamoros confesó que quería demandarla.