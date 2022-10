El exmarido de Anabel Pantoja regresa para confirmar lo de su primer hijo

Anabel Pantoja se ha quedado sin palabras al escuchar la última confesión de su exmarido. Y es que todo apunta a que Omar Sánchez está decidido a ampliar la familia.

No hay ninguna duda que la experiencia de Pesadilla en el Paraíso está siendo más complicada para el windsurfista desde que se fue Marina Ruiz. Estos dos jóvenes se conocieron dentro de la granja más famosa de Telecinco, pero lo que menos se esperaban es que se iban a enamorar perdidamente el uno del otro.

| La Noticia Digital

Tras la expulsión de la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, no ha habido ni un solo día que el exmarido de Anabel Pantoja no se haya acordado de su nuevo amor.

Ahora, la influencer se ha quedado muy sorprendida con el último gesto de amor que el canario le ha dedicado a su actual pareja. Y es que acaba de tomar una decisión que supondrá un antes y un después en su vida.

Anabel Pantoja no se lo esperaba

Lo que menos se esperaba Anabel Pantoja era que su expareja iba a dejar toda su vida por amor. En el debate de este domingo 30 de octubre, los seguidores de Pesadilla en el Paraíso han podido ver un vídeo en el que Omar cuenta cómo está viviendo él esta bonita historia de amor.

"Cuando alguien me toca la patata… Hacía mucho tiempo que no sentía eso por alguien. Me quiero ir ya, estoy agobiado. No sé qué siente ella ni nada, llevo un mes sin verla ni estar juntos. Estoy enamorado", ha confesado en granjero entre lágrimas.

| Mediaset

Fue en este momento cuando el exmarido de Anabel Pantoja hizo una importante confesión. Y es que todo apunta a que el windsurfista está dispuesto a hacer cualquier cosa para estar al lado de su amada. Incluso algo que jamás se había planteado con la colaboradora de Telecinco.

"Cuando la miro a la cara, sé lo que me está diciendo. Estoy enamorado y no me da vergüenza decirlo. Cuando salga me voy a ir a vivir a Madrid hasta verano, estaré entre Gran Canaria y Madrid por ella. Ella tendrá mucho trabajo en Madrid".

"Esto no lo he hecho por nadie. Mira mi esfuerzo de estar lejos del mar, pero quiero que se sepa que mis sentimientos son reales. El negocio no pasa nada, va solo".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Pero lo que más ha sorprendido a todos los seguidores del formato, ha sido una confesión que Omar le ha hecho a su compañera Lucía Dominguín. "En el futuro quiero ser padre y comprarme mi casa", ha asegurado el ex de Anabel Pantoja, incluyendo a Marina en sus planes de futuro.

El ex de Anabel Patoja se reencuentra con el amor de su vida

Después de ver este emotivo resumen de la semana, el exmarido de Anabel Pantoja ha vivido una de las noches más especiales dentro de Pesadilla en el Paraíso. Y es que, después de un mes separados, Marina Ruiz ha viajado hasta la granja para darle una sorpresa a su chico.

"Me levanto pensando en ella y me acuesto pensando en ella. No sabía lo bonito que es encontrar el amor en un reality, yo pensaba que no…", le estaba contando Omar a Lara Álvarez, cuando apareció por sorpresa la televisiva. "En serio, ¿estás aquí?".

| Telecinco

Tras un intenso momento en el que los besos y los abrazos fueron los protagonistas, Marina le ha confesado lo mal que lo ha pasado fuera del concurso sin él.

"Estaba acabada, te lo juro. Me hacía mucha falta esto, ya me estaba agobiando un montón pensar que podríamos perder la conexión", ha asegurado la joven, dejando mucho más tranquilo al canario al ver que ambos sentían lo mismo.

"Fue todo superbonito y cuando estábamos en lo mejor se nos corta. Las primeras semanas, vale, pero las últimas semanas ya necesitaba verle. Nadie ha hecho eso por mí, te lo juro", ha dicho Marina, a continuación.