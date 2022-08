Eva González, triste al descubrir que lo que pasa con la adopción no se solucionará

Eva González ha creado escuela porque ha demostrado que se puede estar casada con una estrella y brillar con luz propia. Nunca ha necesitado la fama de su marido para llamar la atención de los medios, siempre ha generado contenido gracias a su talento. Ha trabajado como modelo, pero actualmente es una de las presentadoras más cotizadas de la pequeña pantalla.

Eva González se ha esforzado mucho para que el público no hable de su vida privada, solo quiere que se fijen en sus méritos profesionales. Es cierto que ha conseguido mantenerse al margen de muchos conflictos, pero hay situaciones que son demasiado delicadas. La hija de su marido ha dado un paso adelante para confesar lo mal que lo ha pasado durante su infancia.

Eva tiene buena relación con Lucía Rivera, entiende que ha atravesado situaciones duras por el hecho de ser adoptada y no es justo. La influencer es hija de la actriz Blanca Romero y cuando esta se casó con Cayetano él adoptó para formar una bonita familia. Desde entonces no se han separado, a pesar de que el diestro se divorció de Blanca hace muchos años.

Eva sabe que lo que le sucede a su hijastra no tiene solución, siempre habrá personas que le intenten dañar por ser adoptada. Cayetano Rivera ha hecho todo lo posible para ayudar a su pequeña, pero es algo que él no puede solucionar. “No entiendo tanta inquina y tanto odio hacia mí por el simple hecho de ser adoptada por mi padre”, comenta Lucía.

González mantiene un trato cordial con los medios de comunicación, siempre ha respetado la labor de los periodistas. Entiende que es un personaje público y que debe aguantar ciertos rumores, pero tampoco tolera las faltas de respeto. Delante de ella nadie habla mal de su familia, entre otras cosas porque nunca concede entrevistas para hablar de su intimidad.

Eva González quiere seguir adelante

Eva tiene claro que ha pagado un precio muy caro por estar con Cayetano, pero no se arrepiente y quiere seguir con la relación. Hace unos meses hubo medios que situaron al torero en el punto de mira por un presunto comportamiento incompatible con el amor. Sin embargo, no pudieron demostrarlo y la historia forma parte del pasado, nadie ha vuelto a tocar el tema.

La hija del diestro ha tenido que resolver situaciones muy delicadas y siempre que demostraba que tenía razón le reprochaban sus orígenes. Se siente orgullosa de su infancia, aunque reconoce que ha recibido burlas por no estar unida a Cayetano por un vínculo biológico. “Cuando era pequeña me aterraba la idea de contar que soy adoptada porque este hecho fue motivo por el que me hicieron bullying”.

González ha hecho historia en Antena 3 porque ha presentado programas que se han convertido en lo más comentado de la cadena. Su presencia revaloriza cualquier espacio, por eso las empresas están deseando contar con su presencia. Su intención es que los espectadores se fijen en esa faceta y no en la que quiere mostrar la prensa del corazón.

Eva González sabe que los problemas familiares son delicados

Eva es consciente de que su marido lleva mucho tiempo en guerra con Isabel Pantoja porque la tonadillera no se ha portado bien con él. Isabel estuvo casada con el padre de Cayetano, quien murió dejando una herencia que ha traído demasiados problemas. La cantante supuestamente se ha quedado con cosas que no son suyas, pertenecen a su antiguo hijastro.

González podría haber ganado mucho dinero gracias a este conflicto, pues muchos medios quieren saber su opinión. Sin embargo, ha decidido apostar por su carrera y cerrar filas con ciertos periodistas: les respeta, pero no dará información. Eso sí, siempre atiende de forma amable y educada a los medios porque es muy respetuosa.