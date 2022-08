Eva González señala a otra mujer para desvelar el momento más turbio de su embarazo

Eva González y Cayetano Rivera son padres de un niño, Cayetano, que nació en 2018. Actualmente el niño tiene 4 años y con su llegada al mundo colmó de felicidad a sus padres.

La situación que ambos vivían era distinta en aquel momento. Cayetano ya tiene otra hija mayor, Lucía. La adoptó en 2001, cuando contrajo matrimonio con la madre de la niña, Blanca Romero.

Desde que se planteó ir en serio con Blanca quiso a la niña como si fuera suya y así lo formalizó ante la ley. Él y Blanca rompieron su relación pasados unos años, pero Cayetano siempre ha ejercido de padre de Lucía, que actualmente es modelo.

Por su parte, Eva González no tenía experiencia en la maternidad, por lo que Cayetano es su primer y hasta ahora único hijo. La sevillana, Miss España 2003, ha decantado su trabajo hacia la televisión y tras varios romances famosos (Arturo Valls o Iker Casillas), empezó a salir con Cayetano en 2009.

Pasaron nueve años y una boda de por medio hasta que nació su hijo. A principios de 2022, su marido declaró que no le importaría tener más hijos. No obstante también afirmaba que "las situaciones, los momentos, la dedicación y el trabajo a veces dificulta las cosas".

Según él, "no siempre podemos hacer lo que queremos y cuando lo queremos". Eva, tiempo atrás se mostraba más tajante con la posibilidad de volver a ser madre. De hecho, ha hecho gala, en varios momentos de su etiqueta de "mala madre".

Eva González y sus sentimientos tras ser madre

Compartía en sus redes sociales una foto con una camiseta que ponía: "Mala madre: aquella madre y mujer que rompe con el mito de la madre perfecta, se sacude el sentimiento de culpa y lucha por una sociedad en igualdad. #Soymalamadre".

Está actualmente muy centrada en su carrera profesional y no quiere oír hablar de ser madre de nuevo. De hecho es de las pocas mujeres famosas que ha hablado sin tapujos de los sentimientos negativos que también conlleva la maternidad.

Así pues, según Eva, "el que diga que la maternidad es todo perfecto y bonito, miente. No lo es. Hay momentos que son preciosos y otros, con un bebé, que son bastante estresantes. El bebé se tiene que adaptar al mundo y tú te tienes que adaptar a él".

En su momento, Eva salió en defensa de otra "mala madre", en este caso Samanta Villar. A la periodista también la criticaron mucho por hablar abiertamente de esta parte menos agradable de ser mamá.

"La entiendo mucho, aquella vez que fue tan criticada. Creo que no fue justo. Hay momentos en los que piensas: «Dios mío, qué he hecho con mi vida»"

En un primer momento, y puesto que Cayetano fue "muy bueno y muy mono", Eva no descartaba repetir embarazo, pero actualmente es una idea que ya tiene aparcada. Está muy centrada en su carrera profesional como presentadora y, por su parte, Cayetano también quiere seguir toreando.

El peso de Eva González tras su embarazo

Eva González contó también como le había afectado su embarazo en algo muy temido para las mujeres que se dedican al modelaje y la televisión. Eva recuperó su peso en tiempo récord y sin hacer dietas de ningún tipo: "No me da tiempo a comer, no he hecho ninguna dieta ni nada".

Tampoco engordó mucho durante el embarazo. "Me quedé casi igual que antes".

Eva intenta pasar todo el tiempo que puede con su hijo Cayetano, pero no está dispuesta a renunciar a nada importante por el hecho de ser madre. Así pues, una vez retomada su vida profesional y social, sabe que volver a ser madre interrumpiría muchas cosas de nuevo.

También es cierto que tiene 41 años, por lo que, tiene todavía algunos años para poder dar de nuevo el paso definitivo y dar un hermanito a Cayetano. Su marido estará encantado.