Eva González sabe que no responde sus llamadas porque quiere cortar la relación

A pesar de que Eva González ha evitado siempre hablar de su vida privada, hay a veces que es imposible. La presentadora más famosa de la televisión es hoy protagonista por una ruptura que ya no tiene marcha atrás.

Eva González, la protagonista indiscutible

Han pasado muchos años desde que Eva González se convirtiera en una de las celebrities con más repercusión en la televisión española. Su profesionalidad en el mundo de la moda le permitió llegar a lo más alto del panorama rosa: ser presentadora.

Las dotes de la andaluza le han permitido presentar los programas más importantes de la televisión como MasterChef o La Voz. Esto, como es evidente, ha hecho que el interés de la opinión pública por su vida privada aumente con el tempo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Sin embargo, Eva ha sido de las pocas celebrities capaz de callar ante los rumores, protegiendo a su pequeño y a su familia. Es muy celosa de su vida privada y si hay algo de lo que puede enorgullecerse es de que nunca ha protagonizado un titular hablando de los suyos.

Ahora se encuentra de vacaciones, alejada de los focos, pero volverá a protagonizarlos dentro de muy poco. Desafortunadamente, hoy, Eva González es noticia por algo relacionado con su familia. Una relación rota que la tiene amargada.

Ya no hay marcha atrás

Hubo un tiempo en el que se habló de crisis entre Eva González y Cayetano Rivera. Con fotografías de por medio, la pareja atravesaba por un bache muy complicado que ha sabido superar.

Ambos son padres del pequeño Cayetano, y si algo han demostrado es que, por encima de todo, está él. Es por eso que, durante los rumores de ruptura y separación, ninguno de los dos dio declaraciones al respecto.

| GTRES

Ahora, Eva González es noticia por nuevos rumores, aunque esta vez nada tienen que ver con su relación sentimental. Más bien por el hermano de su marido, Kiko Rivera que ha dado unas declaraciones que han vuelto a poner todo patas arriba.

Una mala relación

Lleva semanas rumoreándose acerca de la mala relación que Cayetano Rivera y Fran Rivera tienen actualmente con su hermano Kiko. Al parecer, las diferencias de opiniones han hecho que los tres hermanos ya no se hablen.

Pero, ¿qué tiene que ver Eva González en esto? La presentadora es testigo de cómo, poco a poco, Kiko Rivera se va quedando solo.

La última del DJ ha sido trending topic en las redes sociales. Al parecer, con motivo del regreso de Anabel Pantoja a España, esta ha protagonizado una entrevista de la que hoy en día se sigue hablando.

Se trata de la que realizó en el plató de Telecinco en Déjate Querer, junto a Toñi Moreno. Una entrevista que sirvió para que la andaluza se reencontrase con su expareja, Omar Sánchez. Además, en ella, Anabel se acordaba de su primo, con quien hace meses que no habla.

“Hay que dejar a un lado el rencor”, decía Anabel Pantoja de su primo con la finalidad de estrechar lazos. “Ha sido un hermano y hace muchísimo tiempo que no le veo. Nos hemos decepcionado los dos.”, explicaba.

“He hecho lo que he podido, siempre intenté cuidarle, que no le roce ni el aire. Me gustaría que lo valorase”, concluía. Contra todo pronóstico, Kiko Rivera cogía su teléfono móvil y contestaba a las declaraciones de su prima en Instagram.

“Estoy totalmente de acuerdo. Es más, lo apoyo, pero díselo a la abuela quizás se haya quedado sin saldo”, comentaba Kiko, haciendo referencia a la relación que Anabel tiene con Isabel Pantoja.

De lo que no hay duda es de que Eva González sabe que su cuñado no está bien.