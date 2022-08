Eva González renuncia a todo al saber que la herencia está empeorando la separación

Eva González es una de las presentadoras más cotizadas de la pequeña pantalla, pero ha tenido que hacer grandes sacrificios para ello. Está relacionada con dos familias muy importantes: los Rivera y los Pantoja, dos clanes que están enfrentados desde hace años. Isabel Pantoja se niega a entregar parte de la herencia de Paquirri a los hermanos Rivera, ahí está el origen del problema.

Eva González podría haber ganado mucho dinero en la prensa del corazón hablando de este tema, pero ha renunciado a todo. Prefiere centrarse en su carrera y que ningún periodista le pueda reprochar haberse aprovechado del conflicto. Siempre que un reportero se acerca para preguntarle ella responde de forma educada, pero nunca desvela ninguna información.

Eva sabe que la herencia de Paquirri no ha hecho más que complicar la separación entre la familia Pantoja y los hermanos Rivera. Supuestamente Isabel tiene unas pertenencias del torero que son de Francisco y Cayetano, pero ella no quiere dárselas. El abogado de Cayetano explicó que no había dejado de trabajar en el asunto, aunque quería ser cuidadoso.

El marido de la presentadora siempre ha tenido buena fama y su comportamiento no ha hecho más que afianzar los rumores. Al darse cuenta de que Isabel Pantoja podía entrar en prisión por sus problemas con Hacienda habló con su abogado para pisar el freno. No ha renunciado al legado de su padre, simplemente está intentando recuperarlo de otra forma.

Eva puede presumir de su esposo: tiene buenas intenciones y nunca ha sacado partido de la separación familiar. “Me apiado de ella, a mi sí me importa la situación anímica de las personas y esta mujer me da pena. Ahora tiene mucho encima y viendo su situación nosotros aparcamos”, ha explicado el abogado de Cayetano Rivera.

Eva González ha demostrado estar a la altura

Eva está sometida a mucha presión porque es el rostro más cotizado de la pequeña pantalla y eso genera bastantes compromisos. Ha renunciado a muchas entrevistas porque no quiere hablar de los problemas familiares de su marido. Él también es bastante discreto, por eso es un profesional tan bien valorado en las plazas de toros.

González sabe que Cayetano ha sufrido mucho, pues solamente pide lo que es justo: que la viuda de Paquirri cumpla con el testamento. Sin embargo, se ha apiadado de la situación de Isabel y le ha dado órdenes a su abogado para que sea más cuidadoso. Hace un tiempo el letrado concedió unas declaraciones para explicar el cambio de rumbo.

“Esta señora está imputada en una querella en la que le piden tres años de cárcel, tiene graves problemas con Hacienda. Con todo lo que tiene encima, además de una madre enferma, nos da pena y no creo que vaya a atender una demanda civil”. Por aquel entonces la tonadillera estaba a punto de despedirse de doña Ana, su progenitora y matriarca del clan.

Eva González tiene el éxito que se merece

Eva sabe se ha ganado el respeto de todos porque siempre ha respetado el trabajo de los reporteros y nunca pierde la educación. Lo único que pide es que le dejen espacio, pues no quiere responder a ninguna pregunta comprometida. Nunca ha tenido un mal gesto y su generosidad no ha hecho más que asentar su legado mediático.

González está casada con un torero importante, pero se le conoce más por su trabajo que por su vida personal. Ha renunciado a la crónica social porque sabe que es la mejor forma de proteger su privacidad. No necesita a la prensa del corazón, pues todos los programas que presenta son un éxito rotundo.