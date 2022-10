Eva González reconoce que han terminado mal y que él le ha llevado delante del juez

Sin duda alguna, Eva González es una de las famosas más destacadas de la televisión española. De hecho, en los últimos años, se ha podido ver a Eva González ejerciendo de presentadora del exitoso concurso de Antena 3, La Voz.

A pesar de que en el ámbito profesional todo le va a las mil maravillas, lo cierto es que Eva González sabe que su vida personal es otro caso aparte. Y es que su familia paterna constantemente se encuentra en el foco mediático ya sea por una razón o por otra.

En primer lugar fue Kiko Rivera quien generó verdadera polémica por su pésima relación con su hermana, Francisco Rivera. Posteriormente, se empezó a rumorear que tanto como el torero como el marido de Eva González estaban atravesando una crisis en su relación.

No obstante, tras semanas intensas llenas de habladurías de todo tipos, finalmente, se confirmaba que seguía habiendo buen rollo entre los hermanos. De esta manera, con la calma reinando el ambiente, Eva González no se esperaba que su familia volviera a estar en el punto de mira a estas alturas.

En esta ocasión, Fran Rivera se encuentra en el ojo del huracán porque se ha reencontrado con un enemigo suyo a las puertas de un juzgado de Sevilla.

Eva González, testigo del conflicto judicial

Eva González ha sido testigo de que en el día de hoy, 5 de octubre, su cuñado Fran Rivera y Ernesto Neyra se han reencontrado en un juzgado en Sevilla. Es preciso recordar que ambos tienen sus rencillas del pasado por unas declaraciones que concedió el torero en 2004 sobre la relación entre el bailarín y su madre, Carmina Ordoñez.

Fue allí donde el hijo de Paquirri insistió en que su progenitora había sufrido malos tratos, algo que la socialité comunicó en varias ocasiones.

Asimismo, ambos han llegado por separado y se los ha visto con un semblante bastante serio. Eso sí, mientras que el hermano de Cayetano Rivera guardaba silencio ante la prensa, por el contrario, el exmarido de Carmina Ordoñez ha querido hablar públicamente.

"Yo soy inocente, nunca he sido condenado, Estoy bien y con la verdad por delante", ha asegurado Ernesto Neyra ante los reporteros presentes. "Estoy bien y con la verdad por delante", añadía.

Según como ha confesado la abogada del bailarín, ambos se han visto las caras nuevamente en un acto de conciliación. Sin embargo, tal y como ella ha explicado, "si en este procedimiento se reconocían los hechos, se terminaba todo". "Pero que 'si no ocurría así, interpondremos la querella correspondiente y nos seguiremos viendo en los juzgados'".

Finalmente, ninguno de los dos ha llegado a un acuerdo. Pero, pese a ello, Neyra se mantiene tranquilo en frente de esta tensa y complicada situación. "Ha ido bien, así que un pasito más porque no reconoce los hechos", empezaba explicando.

"Como no hay acuerdo, no hay conciliación, el siguiente paso es presentar una querella y seguir con el procedimiento", admitía. Asimismo, el exmarido de Carmina Ordoñez ha insistido en que confía plenamente en la justicia.

"Se ha planteado una querella criminal por injurias, calumnias y derecho al honor y ya está, no hay más que comentar. Yo a esta vida no vengo a pleitear, vengo a disfrutar, pero no tengo más remedio que plantear estas situaciones porque me imputan delito que no he cometido".

"Nos veremos en los juzgados con las personas que haga falta. Que llevo 20 años soportando", decía.

Eva González, de piedra al confirmarse que "no hay acuerdo"

Aunque el cuñado de Eva González no ha querido pronunciarse al respecto, lo cierto es que sí lo ha hecho su abogado. "No hay acuerdo", confirmaba tajantemente. "El fundamento es que el señor Neyra entiende que unas declaraciones que hizo el señor Rivera no eran correctas y ha querido interponer una reclamación de cantidad".

De manera que, tal y como él mismo ha explicado, "el siguiente paso es que Ernesto Neyra demande, que no amague, que demande". Sin duda alguna, solo el tiempo dirá cómo finalmente termina este conflicto judicial que le está ocasionando más de un dolor de cabeza al cuñado de Eva González.

