Eva González le confirma a Cayetano Rivera que ya son uno más

No está acostumbrada a ser el centro de atención de los titulares rosas, pero hay veces que Eva González no lo puede evitar. Esta vez, la presentadora es protagonista por una noticia que ha dejado en shock a la gran mayoría. Por primera vez, Eva González se ha mojado y esto, no suele ser normal en ella.

Eva González se sincera

A pesar de trabajar en televisión, Eva González siempre intenta mantenerse al margen de las cámaras. Sabe que su vida privada crea mucha curiosidad entre la opinión pública, pero jamás ha participado de ello.

Sin embargo, hay veces que no lo puede evitar y es protagonista durante días, de los rumores que corren por los pasillos de Telecinco. Esta vez, la presentadora se ha visto envuelta en un conflicto familiar y lo lleva fatal.

Hace tan solo unos días, se rumoreaba que es tal el enfrentamiento de Cayetano Rivera con su hermano, que ha llegado a afectar a Eva. A la presentadora y a la relación que esta tenía con la mujer de Francisco Rivera, su cuñada Lourdes. Al parecer, hay mucha competitividad entre ellas, tanto que los toreros también han terminado separándose.

De esta polémica, Eva no ha querido pronunciarse. Una reacción muy diferente a la que se ha visto envuelta hace tan solo unas horas. La presentadora se ha mojado y por eso se ha convertido en la protagonista de los titulares.

Eva González se lo cuenta a Cayetano Rivera

Su complicidad con Cayetano Rivera es brutal. A pesar de lo que puedan decir, entre la pareja no hay secretos y su amor y confianza sigue intactos. Es tanto que Eva se ha convertido en su mayor confidente.

Hace unas horas, la periodista se ha sentido tan apoyada por su marido, que no ha dudado en hacer público que son uno más. ¿Está Eva González embarazada?

Esta vez, no se trata de un embarazo. Por el momento, Eva González no tiene pensado aumentar su familia. Sin embargo, sí ha gritado a los cuatro vientos que serán uno más en el ámbito laboral.

La presentadora hace ya más de tres años desde que decidió cambiarse de cadena. Dejar de lado Masterchef, donde triunfó como presentadora, para dedicarse a La Voz, el programa más exitoso de Antena Tres.

Allí se siente feliz y está muy agradecida del cambio. Por eso, Eva González ha celebrado la llegada de su nueva compañera, Sonsoles Ónega. Sin pelos en la lengua, ha publicado una fotografía y sonriente ha felicitado a su próxima compañera.

“Querida compañera Sonsoles Ónega, bienvenida”, ha escrito. Por el momento, la presentadora de Ya es mediodía no ha dado señales de vida. Se encuentra ausente tras el anuncio de su fichaje, aunque estamos seguros de que ha visto el mensaje.

Los problemas de Eva González con su hijastra

Además de por su felicitación a Sonsoles, Eva González ha sido protagonista por su supuesto rifirrafe con su hijastra. Hablamos de Lucía Rivera.

Según las malas lenguas, entre ellas no existe buena complicidad, pero Lucía no ha tardado en dar declaraciones al respecto. “Con Eva no hay ni mala ni buena relación, es una relación normal y corriente como la que tienes con cualquier persona”, explicaba.

“Si tengo difícil ver a mi padre imagínate ver a Eva, que siempre está trabajando. Estamos las dos muy liadas, pero eso es bueno porque estamos triunfando. Eva es una tía a la que admiro por ser tan trabajadora y tener tanta fuerza en el trabajo”, concluía.