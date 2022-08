Eva González encuentra una carta que demuestra la gravedad del problema médico

Eva González no ha podido evitar preocuparse por uno de los miembros de su familia tras leer una de las cartas que dejan al descubierto la gravedad de su estado de salud.

A día de hoy, esta conocida modelo se ha convertido en una de las presentadoras más seguidas y cotizadas de la televisión de nuestro país. Y es que, a pesar de que su carrera profesional comenzó encima de las pasarelas, la mujer de Cayetano Rivera ha conseguido abrirse un hueco en la pequeña pantalla.

Aunque, no hay ninguna duda de que la presencia de Eva González en la prensa social española está más ligada a los desencuentros de su familia política que a sus logros profesionales.

Durante años, los Rivera y los Pantoja han estado batallando por la herencia de Paquirri. Y es que, a pesar de que ya han pasado más de 35 años de su fallecimiento, este es un tema que parece no tener fin.

Ahora, Eva González no ha podido evitar preocupase por uno de sus cuñados después de conocer el contenido de las cartas que escribió hace un tiempo.

Eva González está muy preocupada por Julián Contreras

Eva González se ha quedado de piedra tras conocer todos los problemas por los que ha tenido que pasar Julián Contreras durante su vida.

Hace unas semanas, el hijo de Carmina Ordóñez decidió sentarse en el canal de YouTube, Luc Loren, para hablar sobre uno de los temas más delicados de la sociedad: el suicidio.

Si por algo siempre se ha caracterizado el autor de la novela Artesanales es por no tener miedo a compartir sus experiencias del pasado. Ahora, el cuñado de Eva González ha vuelto a hablar de sus problemas de salud mental.

Y es que, tal y como el mismo contó en esta entrevista, durante cuatro años tuvo que luchar contra esos pensamientos suicidas que le rondaban por la mente.

"Lo mío viene porque mi vida empieza a cambiar y no me adapto. No consigo encajar muy bien en ella", comenzó relatando el televisivo para poner en contexto a los seguidores del canal.

Según Contreras, este fue uno de los peores momentos de su vida, ya que no solo tuvo que lidiar con la depresión, sino que, además, tuvo que hacer frente a varios problemas empresariales y sociales.

"Al final, todo eso es como si te van escurriendo hasta que al final no te queda ni una gota y estás como un trapo".

Pero, sin duda, lo que marcó un antes y un después en su vida fue el fallecimiento de su madre. Y es que lo más difícil para él fue pasar "de la infancia a la vejez". "Me convertí en un adulto que tenía una madre adolescente".

Después de contar la historia de su madre, el cuñado de Eva González quiso trasmitir un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que están pasando por una situación similar. "Siempre es un error intentar quitarse la vida. La vida tiene diferentes tonalidades, pero tiene mucho negro y no podemos vivir obviando esa parte".

"Pasan cosas de pronto cada día inesperadamente que dices: 'me habría perdido esto y me habría perdido lo otro. Yo me agarré mucho a eso, al no saber lo que me voy a perder'".

Pero lo que más llamó la atención de la entrevista de Julián Contreras fue cuando contó su experiencia personal.Eva González se quedó de piedra al enterarse de que su cuñado llegó a escribir "más de 420 cartas de despedida".

"Cuando tú te pasas un año entero de tu vida así, cada día, cada día, cada día… Tu relación contigo mismo se vuelve muy mala, muy tóxica. Al final, vives o convives con una persona que te quiere destruir, que eres tú mismo".