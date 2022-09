Eva González confirma su sospecha sobre el embarazo y el ginecólogo sale huyendo

Eva González es una de las presentadoras más reputadas de la pequeña pantalla y no pierde el tiempo en conflictos secundarios. La revista Semana confirmó hace años su enemistad con María Jesús Ruiz, a quien tuvo que cederle su corona de Miss España. Las modelos han protagonizado una guerra fría que todavía no ha acabado, siempre hay nuevos capítulos.

Eva González, haciendo gala de la prudencia que le caracteriza, nunca ha arremetido de forma directa contra la exganadora de GH DÚO. Sin embargo, siempre ha sabido que una de sus grandes motivaciones era llamar la atención de la prensa, de ahí lo último que ha pasado. Ruiz ha publicado una fotografía en una consulta médica insinuando que podría estar embarazada.

| GTRES

Eva tiene claro que no hablará del tema con nadie, sobre todo con ningún periodista que pueda poner encima de la mesa el conflicto. El portal Informalia se ha puesto en contacto con el entorno de María Jesús y no han logrado hablar con nadie. El nuevo hijo de la modelo se ha convertido en el tema del momento, pero es imposible saber si es verdad.

Eva ha descubierto, gracias al medio anterior, que María Jesús ha confesado en varias ocasiones que desea quedarse embarazada. El problema está en que no aporta los datos al completo, lo que confirma sus sospechas: todo es un intento de llamar la atención. Hasta el ginecólogo que ha salido en el Instagram de Ruiz ha huido, nadie quiere pronunciarse.

González está centrada en sus asuntos profesionales y sabe que es importante no verse salpicada por ningún escándalo. Su familia está en el punto de mira porque Antonio Canales Rivera, primo de su marido, ha sacado a la luz toda la verdad. El tertuliano de Sálvame ha confesado que cada vez está más lejos de los hijos de Paquirri, sobre todo de Francisco.

Eva González lleva demasiados años en silencio

Eva es consciente de que su conflicto con María Jesús empezó en 2004, cuando coincidió con ella en la gala de Miss España. Le entregó la corona con mucho cariño, pero la prensa se dio cuenta de que algo estaba fallando y su compañera lo confirmó. Entre ellas no hay buena relación, dato que Jorge Javier Vázquez lleva demasiado tiempo defendiendo.

| GTRES

“Eva no es lo mismo dentro y fuera de los focos”, declaró Ruiz dejando en evidencia que no tenía un buen concepto de su compañera. “Lo que más valoro de una persona es la humildad”, sentenció durante una de sus entrevistas más impactantes. Recordó que la mujer de Cayetano Rivera le dio de lado durante una conexión en directo, gesto que no esperaba y que le dejó muda.

“En ese momento yo estaba eufórica porque era una noche muy especial y no esperaba esa actitud, pero cada una sabe qué tiene que hacer”. La ganadora de Gran Hermano DÚO no perdona que González no compartiera plano con ella. Lleva mucho tiempo hablando del asunto y la presentadora se mantiene al margen, no le interesa tener problemas.

Eva González siempre ha sido consciente de la verdad

Eva es una maestra de los medios de comunicación y sabe qué situaciones debe evitar para no llamar la atención de forma errónea. Por eso no hablará del supuesto embarazo de su compañera cuando le pregunte y más teniendo en cuenta la verdad. Sospecha que ha sido un intento de hacerse notar, pues la familia Ruiz no sabe qué decir sobre el asunto.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

González se ha ganado el apoyo de todos sus compañeros, pues ha demostrado que está a la altura de las circunstancias. Solamente le interesa lo que está relacionado con ella, no quiere alimentar guerras que no le llevan a ninguna parte. El público se ha dado cuenta de que es uno de los rostros más importantes de la televisión, todo lo que hace es un éxito.