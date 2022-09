Eva González confirma que no volverá a verle porque han cortado y no han acabado bien

Eva González recibía hace unas horas una noticia inesperada para toda su familia y que atañe a una de las personas que más conoce a su marido.

Eva González lleva muchos años junto a Cayetano Rivera y es consciente de que la familia de su esposo siempre suele estar envuelta en diferentes polémicas. Unas polémicas que abordan de la manera más incisiva los programas del corazón.

Lo cierto es que la modelo y presentadora ha visto cómo su cuñado Fran Rivera está sufriendo después de darse cuenta de que no podrá volver a trabajar más allí. Dejará de acudir al programa que le había dado toda la confianza desde hace muchos años.

Eva González le confirma a Cayetano que le han echado

El caso es que Espejo público, el veterano programa presentado por Susanna Griso cada mañana en Antena 3, ha tomado una decisión. Y es que uno de sus tertulianos más polémicos de los últimos años no volverá a sentarse en aquel plató.

Una noticia que, sin duda, muchos no esperaban, pero que Atresmedia tenía claro que debía afrontar dicho despido. Y todo a pesar del perjuicio que le pueda conllevar al torero y primo de Kiko Rivera.

El hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez llevaba desde 2018 colaborando en el exitoso espacio de actualidad de Antena 3. Lo cierto es que Fran Rivera recibió varias críticas por algunas de sus declaraciones, siendo señalado como "machista" en muchas ocasiones por los espectadores del programa.

Rivera llevaba mucho tiempo trabajando allí. Y además de la mesa de opinión, el torero tenía una sección propia. Esta versaba sobre distintos personajes de la actualidad a los que entrevistaba cada cierto tiempo.

Los jefes del tertuliano se han cansado del colaborador. Y la gota que ha colmado el vaso de sus polémicas intervenciones ha sido lo que ha sucedido en la cadena rival de Antena 3.

Fran Rivera, cesado de Espejo público tras irse a la competencia

Según lo que publicaba una conocida revista del corazón, "desde hace tiempo querían prescindir de él. Consideraban que hacía tiempo ya que no aportaba mucho contenido al programa, pero no todo el mundo estaba de acuerdo".

"Había cierta oposición de peso a que se prescindiera de él, así que el torero se mantenía en antena. Pero su presencia en el programa de Toñi Moreno a principios de verano ha servido como excusa para tomar una decisión firme". Así lo dejan claro los que mandan en el grupo de comunicación de San Sebastián de los Reyes.

El cuñado de la modelo visitó Déjate querer el pasado mes de junio y allí fue entrevistado por Toñi Moreno. Ambos mantienen una buena relación y Fran no tuvo problema en acudir al programa de su amiga.

Eva González alucina con lo que le ha pasado a su cuñado

Así las cosas, esa aparición en la competencia desagradó mucho a los pesos pesados de Atresmedia. “Su colaboración con Mediaset no gustó nada en las altas esferas. Y ha sido la gota que ha colmado el vaso”, desvela una revista.

Fran expuso varios temas encima de la mesa, se refirió a sus hermanos, a las adicciones de su madre y a las peleas familiares.

El caso es que Atresmedia no vio bien que el torero acudiese allí. Y tomaron la decisión de que se prescindiera del tertuliano para la presente temporada.

Fran se despide el programa de Susanna Griso de la peor forma. Una periodista que admitió que estuvo más de 10 años queriendo contar con él para que fuera su colaborador estrella. "Me has estado toreando diez años hasta que has aceptado", le dijo hace cuatro años.