Eva González comprueba que los pequeños de la casa no han podido frenar la ruptura

Eva González se ha convertido en una de las presentadoras más reputadas de la televisión y lo cierto es que se merece ostentar dicho puesto. Ha demostrado que siempre está a la altura de las circunstancias y el público valora el gran esfuerzo que está haciendo. Tiene relación con una familia muy mediática, pero ha conseguido mantenerse al margen de todos los conflictos.

Eva González considera importante mantener su vida privada al margen de los focos, por eso no suele hablar de ciertos temas. Cuando le preguntan sobre la ruptura de su cuñado Kiko Rivera con Isabel Pantoja mira para otro lado, pero está al tanto de todo. Tiene mucha relación con el DJ porque este adora a Cayetano, de hecho reconoce que es su “hermano preferido”.

Eva sabe, gracias a una información publicada en Socialité, que Isabel Pantoja espía a su cuñado a través de las redes sociales. Supuestamente, se ha creado una cuenta falsa y sigue los pasos de su hijo para ver cómo se encuentra, pero eso no ha cambiado nada. Ni los pequeños de la casa ni las nietas de la cantante han podido parar la separación.

Eva tiene claro que la relación entre Kiko y su madre esta rota, pero no confirmará este dato porque no quiere salir perjudicada. Su marido también ha tenido muchos problemas con Isabel, de hecho le llevó a los tribunales porque estaba muy dolido. La tonadillera, según cuentan, se ha quedado con unas pertenencias de Paquirri que son de Cayetano y no se las entrega.

González conoce el funcionamiento de los medios mejor que nadie, por eso no ha tenido desencuentros con ningún reportero. Marca los límites y los periodistas le respetan porque nunca ha cometido ninguna incoherencia y siempre tiene preparada una sonrisa. Mantiene las distancias y genera contenido en la medida de lo que puede para ayudar a la prensa.

Eva González intenta proteger a su familia

Eva se casó con Cayetano Rivera sabiendo que era uno de los toreros más mediáticos del país, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Ha tenido otras relaciones con rostros conocidos, aunque ninguna como esta porque forman una pareja estupenda. Es cierto que se ha rumoreado muchos sobre ciertos aspectos, pero nadie ha podido demostrar nada.

González ha superado todos los obstáculos y su silencio ha sido fundamental para demostrar que no tiene nada que esconder. Nunca ha estado en crisis con su marido, al menos eso es lo que ha asegurado el entorno cuando se ha insinuado lo contrario. La modelo prefiere no dar explicaciones, pero es injusto dar por cierto algo que nunca ha sido verdad.

El marido de Irene Rosales comparte con su hermano Cayetano todos sus problemas y juntos intentan solucionarlos. Muchos medios pagarían por escuchar su conversación después de publicarse que Isabel Pantoja vigila a Kiko por las redes sociales. El vínculo está completamente roto y ni las nietas de la tonadillera han conseguido evitarlo.

Eva González es la única que sabe toda la verdad

Eva tiene mucho que decir, pero siempre está en silencio porque no quiere que el público le recuerde por sus asuntos familiares. En Telecinco, aseguran que Isabel está pendiente de todos los movimientos de Kiko, incluso que se alegra de sus méritos. “Se le saltan las lágrimas viendo la pasión que le pone a su trabajo, hasta celebra los goles con él”.

González sabe que su esposo tiene motivos más que suficientes para estar molesto con la cantante, pero Cayetano tampoco hablará. El torero siempre se ha caracterizado por su estricta discreción, nunca ha protagonizado conflictos en la prensa rosa. Está al margen de todo y ha tomado la misma decisión que su mujer: centrarse en su carrera y disfrutar de sus éxitos.