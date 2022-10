Eva González anuncia lo del hijo mientras su marido sigue recuperándose del susto

Sin duda alguna, Eva González es una de las famosas más destacadas de la televisión española. De hecho, en los últimos años, se ha podido ver a la modelo ejerciendo de presentadora del exitoso concurso de Antena 3, La Voz.

Justamente, hace unas semanas terminó, por fin, de grabar la próxima temporada del concurso, ya que se pasó, prácticamente, gran parte del verano en Madrid por las grabaciones. Por esta misma razón, ahora, la modelo está aprovechando al completo su tiempo libre al lado de su familia.

A Eva González no se le ha pasado por alto celebrar un acontecimiento muy especial pese a encontrarse en medio de la polémica por lo último que ha hecho Cayetano Rivera.

Eva González, de celebración en medio de la polémica

Hace unos días, saltaba la noticia de que el marido de Eva González, Cayetano Rivera, había cometido una grave imprudencia al volante. Y es que el torero se encontraba montado en un monopatín o a unos patines mientras estaba agarrado a la ventanilla de un coche en marcha y sin ninguna protección. Asimismo él lo grabó para sus redes sociales, donde inmediatamente se ganó fuertes críticas.

De hecho, no es la primera vez que el hermano de Fran Rivera actúa de esa peligrosa manera en la carretera. Ya hace unos años salió a la luz que tenía varias multas por exceso de velocidad.

Mientras que esta polémica sigue dango de que hablar en algunos medios, por su parte, la presentadora no ha querido pronunciarse al respecto. En realidad, la mejor manera para obviar este suceso es centrarse en su familia y pasar grandes momentos junto a ellos.

Precisamente así es como ha procedido la modelo, que se ha adelantado a celebrar Halloween al lado del pequeño y su marido. Y es que, a pesar de que faltan todavía tres largas semanas para la noche más espeluznante del año, Eva González no ha dudado en empezar ya con los preparativos.

Asimismo ella ha querido enseñar a todos sus seguidores cómo está celebrando esta fiesta junto a su hijo Cayetano y el torero. "Manualidades domingueras de Halloween", escribía en una foto del pequeño haciendo una manualidad con una calabaza.

Como era de esperar, tampoco pudieron faltar los disfraces. Mientras que la presentadora optaba por una vestimenta de bruja, el torero escogía caracterizarse de un esqueleto. De esta manera, para vivir aún más el espíritu de Halloween, la familia jugó al famoso "truco o trato" con algunos de los amigos más cercanos de Cayetano Rivera Jr.

Eso sí, en medio de esta fiesta familiar, el matrimonio tuvo un momento de lo más romántico. "El pacto era que bailáramos hasta que explotara el universo", escribía Eva González mientras bebía una copa de vino junto a su media naranja.

Desde luego, de esta celebración ha surgido algún que otro rumor porque no han compartido este momento familiar con el mismísimo Fran Rivera, el cuñado de la sevillana.

La verdadera relación entre Fran y Cayetano Rivera

Desde hace algún tiempo, se viene poniendo en entredicho la relación que hay entre Fran y Cayetano Rivera. Todas estas teorías empezaron con motivo de la presentación del cartel de la Goyesca de Ronda, en el que no aparecía el nombre del marido de Eva González.

Inmediatamente, saltaron todas las alarmas porque los hermanos siempre han asistido juntos, año tras año, a este evento tan especial para ellos. No obstante, viendo que la polémica crecía por momentos, fue el mismo marido de Lourdes Montes quien salía a aclarar esta situación.

"Con Cayetano, ni es paz ni es guerra, es que las circunstancias son las que son", decía. "No hay que darle más vueltas de hoja ni buscar nada raro. Ante todo, somos hermanos", se justificaba.

"Siempre he creído que las cosas se deben hablar en casa. Nuestra relación no la veo como una cuestión de guerra o no guerra, sino como una cuestión de que tenemos vidas distintas y ya está. No pasa nada", zanjaba.

