Eva González asume que Cayetano ya ha tomado una decisión y se ha distanciado

En los últimos meses, Eva González ha tenido que presenciar cómo el nombre de su familia política estaba, nuevamente, en boca de todo el mundo. Y es que, tras la pelea entre sus cuñados Fran y Kiko Rivera, los medios han vuelto a incentivar rumores en torno al clan.

Asimismo, uno de ellos ha sido el posible distanciamiento entre los tres hermanos. Y es que Cayetano Rivera, que suele no implicarse en polémicas familiares, podría haber resultado, finalmente, perjudicado por los reproches que se han hecho públicamente tanto el DJ como el torero.

La periodista, que estaba viviendo una buena etapa tanto profesional como personal, ha visto que todo se ha derrumbado por los escándalos que han creado la familia de su marido. Además, tampoco tiene la oportunidad de hacerles frente, dado que se encuentra de vacaciones.

No obstante, aun así la modelo no se libra de estar en el foco de atención y debe hacer frente al nuevo rumor que pone en peligro al torero.

Eva González descubre lo que es un secreto a voces

En el preciso instante en el que Eva González empezó una relación sentimental con Cayetano Rivera, tuvo que empezar a acostumbrarse al foco mediático y, sobre todo, a las polémicas familiares. Asimismo, en 2015, la pareja contraía matrimonio en la ciudad natal de la presentadora, Sevilla. Tres años más tarde, daban la bienvenida a su primer hijo en común, que lleva el mismo nombre que el torero, Cayetano Rivera González.

Como era evidente, la modelo tuvo que vivir con las consecuencias de la dura guerra mediática entre sus cuñados, Fran y Kiko Rivera. Pese al mal rato que pasarían tanto ella como su marido, lo cierto es que los hermanos ponían punto y final a la escasa relación que ya tenían.

| RTVE

Tras un tiempo sin conflictos, Eva González, nuevamente, es testigo de cómo un rumor va sonando cada vez con más fuerza. En esta ocasión, sí implica directamente a Cayetano Rivera.

Y es que, como cada año, se celebra la Goyesca, uno de los eventos más destacados del mundo del toro. De hecho, el acontecimiento taurino es sumamente importante para los Rivera por dos motivos. El primero es porque se hace en honor a Paquirri y, el otro, es debido a que, en parte, es gestionado por Fran Rivera.

Asimismo, el evento dará comienzo el 3 de septiembre en la plaza de toros de Ronda. No obstante, parece ser que este año el marido de Eva González no tiene intención de asistir.

Hace unos días se anunció el cartel con el nombre de los toreros que acudirán, pero, entre ellos, no se encuentra el de Cayetano. Morante, Roca Rey y Juan Ortega son algunos de los personajes estrella que participarán en el acontecimiento.

Sin duda alguna, la no implicación de Cayetano ha hecho saltar todas las alarmas porque confirmarían lo que se rumorea cada vez con más fuerza: un distanciamiento entre los hermanos.

Por otro lado, también cabe la posibilidad de que el marido de la modelo no acuda como torero, sino como espectador. Y es que el hermano de Kiko Rivera ha tenido que estar alejado de su profesión por una lesión que sufrió. No obstante, ya se ha recuperado y ya cuenta con planes después del verano.

| Europa Press

El otro cuñado de Eva González que ha hablado públicamente

Sin duda alguna, habrá que esperar hasta el 3 de septiembre para confirmar o desmentir la ausencia del marido de Eva González. Eso sí, en el caso de que Cayetano no acuda a la cita tan especial, se dará por hecho que el distanciamiento entre los dos toreros es real.

Por otro lado, lejos de acabar la polémica, también la presentadora ha tenido que lidiar con las declaraciones de Julián Contreras respecto a sus dos hermanos por parte de madre. Un nuevo escándalo que ha tenido que hacer frente en el momento más inoportuno.

"Tenemos que entender que somos adultos y no tenemos relación", comunicaba dejando en shock a los periodistas presentes. "En mi caso, no es una cosa que esté sujeta a polémica, no hay dardos".

"Se ha diluido, no queda nada. No tengo relación, pero si entran ahora mismo por la puerta yo los abrazo con total cariño", explicaba el sevillano. No cabe duda de que Eva González está exhausta de que la polémica esté constantemente en torno a su vida.

Evidentemente, el tiempo dirá si los hermanos ponen remedio a sus problemas o si deciden finalmente tomar caminos por separado.