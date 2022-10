Eva González tiene un nuevo acompañante tras su ruptura con Cayetano Rivera

Eva González es conocida por su pasado como modelo y por su labor como presentadora de televisión. Pero también es figura de la prensa rosa por su matrimonio con Cayetano Rivera. Un matrimonio que, según se ha desvelado ahora, parece estar roto y en este trance ella ha aparecido con una persona especial en televisión.

En concreto, la sevillana ha tenido en La Voz la visita por sorpresa de una compañera de cadena, Sonsoles Ónega. Esta ha acudido para presentar su nuevo programa, Y ahora Sonsoles, que se estrena hoy. Un formato al que la andaluza, Eva González, quiere acudir como invitada.

Eva González ha roto con Cayetano Rivera

La que fuera Miss España se ha convertido hoy sin querer en protagonista de los medios. Todo porque la revista ¡Hola! ha publicado una exclusiva sobre su vida personal.

Exactamente ha revelado que ella y su marido llevan meses sin vivir juntos. Al parecer, están viviendo una fuerte crisis que les ha llevado a tomar la decisión de alejarse durante un tiempo. De esta manera, están pensando qué hacer con sus vidas: si tomar rumbos separados o si darse una nueva oportunidad.

Tras 13 años de relación y casi siete de casados es cuando Eva y Cayetano han optado por estar lejos uno del otro. De ahí que la última foto juntos, con el hijo que tienen, se remonta al mes de agosto. Aunque es cierto que ya mucho antes apenas se les veía como pareja en público y tampoco en redes sociales.

| La Noticia Digital

En efecto, la última foto que ella compartió con su chico en Instagram es de este pasado mes de enero. Era una imagen de los dos riendo y bailando en El Rocío que utilizó para felicitarle a él por su cumpleaños. Y lo hizo diciendo: “Por toda una vida bailando juntos, feliz 45 cumpleaños”.

Por el momento, se desconoce qué ha sido el desencadenante de esta situación. Pero es verdad que su historia de amor ha estado llena de varias crisis. Eso sí, la mayor la vivieron en 2019 cuando se publicaron unas imágenes muy cómplices del torero con otra mujer, Karelys Rodríguez.

Habrá que esperar para ver qué decisión toman González y Rivera, que ahora está muy preocupado por el ictus sufrido por su hermano Kiko, respecto a su matrimonio.

Eva González se muestra en televisión con nueva acompañante

La presentadora de Antena 3, mientras soluciona sus problemas conyugales, está centrada en su hijo y en su trabajo en La Voz. Un programa este donde ha recibido una visita inesperada, que la ha llevado a aparecer en televisión junto a una nueva compañera. Nos estamos refiriendo a Sonsoles Ónega.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

La periodista estrena hoy lunes, a partir de las 19:00, su nuevo formato y ha acudido al plató del talent para dar detalles del mismo. Así, ha explicado: “Tengo muchísimas ganas de estrenarlo en las tardes de Antena 3. Queremos hacerles compañía, informarles, entretenerles, que se rían, que lloren y que conozcan con nosotros”.

“Queremos abrir ventanas”.

| Antena 3

Ante estas palabras, Eva González ha afirmado: “Me encanta, no solo quiero saber de qué va tu programa, también quiero que me invites. Tengo ganas de entretenerme, de reír, de llorar y, por supuesto, de estar cerquita tuya”. Y ante esto, Ónega no ha podido más que decir: “Me encanta y estás invitadísima, así que espero que vengas”.

“Cuando te llame, no me digas luego que no puedes”. Y Eva ha sido muy tajante: “No, no. Es que yo quiero ir”.