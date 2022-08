Eugenia Osborne sabe que el pequeño de casa debe irse para aprender la lección

Eugenia Osborne se acaba de enterar de las medidas que se han tomado con uno de los miembros más jóvenes de su familia. Y es que todos están de acuerdo en que tiene que aprender la lección.

Desde que Bertín Osborne y Fabiola Martínez decidieron poner punto y final a su matrimonio. La gran preocupación de este conocido clan ha sido los dos hijos de la pareja. Como era de esperar, este último año y medio no ha sido nada fácil para Carlos y Kike.

Tras más de 15 años juntos, estos dos personajes televisivos firmaron los papeles del divorcio al darse cuenta de que su matrimonio llevaba un tiempo "deteriorado".

Aunque el padre de Eugenia Osborne y la venezolana han hecho todo lo posible para que sus hijos sufrieran lo menos posible, no han podido evitar que su ruptura les haya afectado.

"Ha sido un año muy difícil para Carlos con tantos frentes abiertos. Se le han juntado muchas cosas", aseguró Fabiola hace unas semanas.

A pesar de que este joven de 13 años parece que "ha llevado fenomenal" la separación de sus padres, la orientadora de su colegio les aseguró que "con tantos cambios, lo normal es que no esté tan normal, sino que le pase algo".

Ahora, y después de mostrar públicamente su preocupación con el pequeño Carlos, Eugenia Osborne se acaba de enterar de las medidas que su padre y Fabiola han tomado en relación con este delicado tema.

Eugenia Osborne se entera de las nuevas reglas

Eugenia Osborne se ha informado de la decisión que Fabiola y Bertín han tomado con su hermano pequeño. Y es que todo apunta a que la actitud de Carlos no estaba siendo la mejor.

Este fin de semana se ha celebrado la Gala Benéfica de la Asociación Española contra el Cáncer que ha tenido lugar en la ciudad de Marbella. Durante el Photocall previo al evento, la venezolana no tuvo ningún problema en hablar con los medios de comunicación.

Tras asegurar que había dejado a Kike en buenas manos, Fabiola confesó ante las cámaras de Europa Press las medidas que había tomado en relación con su hijo pequeño. "Kike está con su papá en Sevilla y yo con Carlitos en Madrid".

Y es que, después de un tiempo reflexionando sobre la conducta del joven, Bertín Osborne y su exmujer han tomado la decisión de apuntar a su hijo pequeño a un campamento de verano.

"Estoy más pendiente de Carlos, que lo tengo en un campamento cerca de Madrid porque necesita un poquito de disciplina".

Eugenia Osborne no se esperaba estas palabras

Eugenia Osborne no esperaba que Fabiola Martínez le fuera a dedicar unas emotivas palabras a Micaela. La venezolana no quiso dejar pasar la ocasión para contar que ya había tenido la oportunidad de conocer a la sobrina de sus hijos.

"Sí, ya la he visto. Preciosa, la vi recién nacida y es muy bonita. Todos los bebés son comestibles. Mira, yo tengo una cosa, el olor de los bebés me vuelve loca. Si por mí fuera, pero no, ya no".

Y es que, a pesar de que ya no está casada con el presentador de Telecinco, toda la familia coinciden en una cosa: Fabiola es una más de la familia.

Una de las personas que no ha tenido ningún problema en hablar de su relación con la modelo ha sido, precisamente, Eugenia Osborne.

Pocos días después del nacimiento de Micaela, la hija de Bertín Osborne aseguró públicamente que "ella es familia, pase lo que pase". "Lo pensamos todas y eso no va a cambiar", aseguró en su momento.

"Fabiola era muy grande, en todos los sentidos. Es maravillosa, entonces, bueno, han cambiado la relación que tenían y se siguen llevando fenomenal y se quieren mucho y ya está, igual que se llevaba con mi madre, otro tipo de relación pero muy buena".