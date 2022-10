Eugenia Osborne destapa qué está haciendo su exmarido con los hijos que tuvieron

Eugenia Osborne, famosa desde la cuna, es la hija preferida de Bertín, el presentador más querido de Canal Sur y Telecinco. Ella trabaja como diseñadora y mantiene las distancias con la prensa del corazón, pero en ocasiones concede entrevistas muy sinceras. Recientemente ha hablado con un grupo de reporteros para confesar cómo fue su proceso de divorcio.

Eugenia Osborne está “feliz y tranquila” porque ha logrado mantener un trato más que cordial con su exmarido, padre de sus hijos. Las negociaciones no han sido fáciles, pero se ha dado cuenta de que con paciencia y bondad se puede conseguir todo. Lo más importante es que los pequeños de la casa estén cómodos, por eso se han puesto de acuerdo tan rápido.

Eugenia sabe que sus padres se separaron de mutuo acuerdo, igual que hizo Bertín con Fabiola Martínez, así que tiene buenos maestros. Según ha contado, se dio cuenta de que no era feliz en su matrimonio y decidió terminar con la historia de amor. Entre ellos no sucedió nada malo, simplemente pensaron que lo más acertado era tomar caminos diferentes.

Juan Melgarejo, el antiguo yerno de Bertín, todavía sigue teniendo buena relación con el comunicador, de hecho son bastante amigos. Osborne sabe que no le hizo nada malo a su hija, de hecho se está portando muy bien con los pequeños de la familia. Han logrado algo realmente complicado: que los secretos de la ruptura no trasciendan, han hecho todo en el ámbito privado.

Eugenia ha desvelado lo que está haciendo Juan con sus hijos: mantenerles al margen del conflicto y luchar por su felicidad. Está muy orgullosa de lo que han conseguido, pues siguen siendo una familia, a pesar de que el matrimonio se haya terminado. Ella ha vuelto a encontrar el amor y está muy ilusionada, pero no quiere entrar en detalles para proteger a su novio.

Eugenia Osborne reconoce sus errores

Eugenia reconoce que sigue “habiendo momentos difíciles” con Juan Melgarejo, pero ambos tienen claro que ellos no son los importantes. Es fundamental que los niños se sientan a gusto, por eso mantienen una comunicación tan fluida. Siempre que sucede algo se ponen en contacto el uno con el otro para evitar malentendidos, al menos eso es lo que ella cuenta.

Osborne sabe mejor que nadie que es posible divorciarse desde la paz y la discreción, por eso siempre ha estado tan calmada. “Yo tengo el ejemplo de mis padres, luego de Fabiola y de mi padre y nosotros hemos querido hacer lo mismo”. Asegura que lo han conseguido y que en la actualidad tienen un trato más que cordial, aunque con ligeras diferencias.

La hija del presentador ha admitido que tiene cierta preocupación porque no quiere que sus pequeños sufran por el divorcio. “No es miedo, me preocupan, pero llegarán los momentos y sabremos enfrentarlos de la mejor manera porque tenemos voluntad”. Tanto ella como su ex harán lo imposible para que los niños no noten ningún cambio, quieren que sean felices.

Eugenia Osborne da el nombre de su nuevo amor

Eugenia ha crecido rodeada de fotógrafos y sabe que hay secretos que siempre terminan saliendo a la luz. Por ese motivo ha decidido confirmar el nombre de su nuevo novio: se llama Miguel y ya conoce a Bertín. Se ha ganado el beneplácito de toda al familia, pues las hermanas de la diseñadora se han dado cuenta de que sus intenciones son nobles.

Osborne se ha ganado el respeto de toda la prensa del corazón, pues nunca ha protagonizado ningún revuelo. Ha aprendido de los mejores y ha logrado quedarse con el lado bueno de la fama. Está muy protegida, pero se lo merece, pues siempre es tremendamente educada con la prensa.