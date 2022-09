Esther Doña confirma lo de su embarazo y el padre del niño se marcha sin avisar

Esther Doña está siendo criticada porque ha cometido un error: anunciar su enlace matrimonial antes de tiempo en una revista de prestigio. Después de fallecer el marqués de Griñón, su último marido, estuvo un tiempo en la sombra y después reapareció al lado de Santiago Pedraz. Parecía que estaban muy enamorados, pero todo era una postura de cara a los medios.

La expareja del juez vendió su boda antes de tiempo, incluso barajó la posibilidad de ser madre y ahora ha confirmado que todo era una falsa ilusión. Dejó claro que quedarse embarazada no entraba en sus planes a corto plazo, pero era algo que no descartaba en un futuro. El portal JALEOS se hizo eco de esta información, pues sería su primer niño y el impacto no tardaría en llegar.

| Europa Press

Esther Doña ha comprobado que ningún secreto puede esconderse para siempre: su separación de Santiago está en boca de todos los periodistas. La situación es tan seria que se ha visto obligada a dar explicaciones, ha concedido una pequeña entrevista. Asegura que ha sido él quien ha querido romper y lo ha hecho con un mensaje de texto “de dos líneas”.

La viuda del marqués de Griñón ha confirmado que lo de su embarazo tendrá que esperar, pues el padre no quiere saber nada de ella. Santiago asegura que no es la misma mujer de la que se enamoró, está decepcionado y por el momento quiere apartarse para siempre. De hecho fue él quien puso en circulación la noticia, pues confesó la ruptura a alguien que posteriormente contó todo.

“Rompí la relación el pasado 12 de agosto y desde entonces absoluta distancia”, explica Santiago Pedraz en la revista ¡Hola! Asegura que no le guarda rencor, pero se ha dado cuenta de cosas que no le gustan y prefiere separarse de ella cuanto antes. Tanto la boda como el bebé han sido cancelados, de momento no hay posibilidad de que ninguno de los dos proyectos vuelva a activarse.

Santiago se ha marchado y apenas ha dado explicaciones, aunque su entorno tiene una argumentación lógica. Hay quien asegura que sí mandó un mensaje, pero este detalle no fue suficiente para Esther Doña.

| Gtres

Esther Doña ha peleado por la relación hasta el final

Esther Doña sabe que su romance con el magistrado le ha catapultado al universo de las celebridades, estaba encantada estando con él. Quizá sea ese el motivo por el que ha luchado tanto, aunque sus esfuerzos no han servido de nada. Según ella, la ruptura se ha producido por una pelea pasajera y pronto solucionarán el conflicto porque siguen queriéndose.

“Quedaos tranquilos, que en unos días se va a arreglar y estaremos tan bien como siempre. Es una pelea más de tantas”, comentó la viuda de Carlos Falcó sin saber lo que pensaba Santiago. “No voy a volver, no quiero hablar con ella, aunque nunca voy a hablar mal de ella porque no la quiero perjudicar de ninguna manera”, explica el juez.

Esther Doña está recibiendo críticas porque varios medios le han acusado de ser una interesada, ataque que no se corresponde con la realidad. Es cierto que siempre ha mantenido relaciones con personalidades populares, pero recordemos que es el ambiente en el que se mueve. La antigua marquesa de Griñón ha intentado ser lo más honesta posible, pero sus relaciones no le han salido bien.

Esther Doña se ha reencontrado con sus detractores

Esther Doña ha comprobado que sus rivales no han desaparecido, por eso ha tenido que explicar lo que ha pasado con la exclusiva de su boda. Vendieron la noticia y después discutieron, aunque siempre tuvo la esperanza de que fuera una situación pasajera. “Pensé que sería un arrebato y que se le pasaría en unos días, los dos estábamos muy ilusionados esperando el gran día”.

Esther Doña prefiere no hablar más del tema porque sabe que no le beneficia: hay dos versiones y el público solo quiere saber quién miente. Es posible que ninguno de los dos ha tenido intención de engañar, simplemente se han encontrado con un obstáculo difícil de superar. La viuda del marqués de Griñón cotiza a la altura y muchos periodistas están removiendo su pasado.