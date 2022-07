El espectacular parecido de Manuel, el hijo de 'El Cordobés' que cumple 18 años

Manuel Díaz Troconis cumple hoy 18 años. Esta fecha está señalada en el calendario familiar de Manuel Díaz 'El Cordobés' y de Virginia Troconis, su flamante esposa. Es el hijo mayor del matrimonio - Manuel tiene otra hija, Alba, que tiene ya 22 años y cuya madre es Vicky Martín Berrocal -.

Manuel llega a la mayoría de edad feliz y muy contento junto a su familia. Su padre, le ha felicitado con un bonito y emotivo video de cuando tenía siete u ocho años. En él se ve a Manuel hijo corriendo feliz, corriendo por el campo, mientras sus padres inmortalizan el momento desde el coche.

"No pierdas nunca el niño que llevas dentro de ti. Felices 18, te amo, hijo", le ha dedicado El Cordobés al joven.

Por su parte, Virginia ya apuntaba que este 2022 sería el año del paso definitivo de niño a adulto de su hijo. A principios de año publicaba una foto del Manuel, más alto que sus padres, con el mensaje: "este chico me está haciendo muy mayor... mi bombón".

Manuel Díaz llega a la mayoría de edad con muchos proyectos

Manuel Díaz ha cumplido este año otro de sus objetivos. Hace unas semanas se graduó en Bachillerato, estudios que cursa en el Colegio Internacional Europa. A la fiesta, estuvieron sus padres y hermanos, muy orgullosos del joven.

Y es que sus padres siempre han destacado la capacidad de trabajo de Manuel, al que llaman cariñosamente Manu. Quiere estudiar arquitectura, algo que a Manuel Benítez padre le ha dejado algo descolocado, pues no hay antecedentes en su familia.

Tanto él como Virginia siempre han apoyado a sus hijos en todo y más, en materia de estudios. Ahora es momento de decisiones importantes y esto provoca alegría y "sentimientos encontrados", según Virginia.

"Estoy supercontenta por muchas cosas, entre ellas porque Manu cumple los 18. Pero no solo eso, este es su último año del colegio, se ha presentado a selectividad, se está pensando dónde va a estudiar, si lo va a hacer aquí o fuera...". Son palabras de la mujer del torero en una entrevista reciente.

Haga lo que haga, están muy orgullosos de él y no dudan en darle sabios consejos, como progenitores. Así pues, Manuel Díaz, le decía a su hijo no hace mucho: "nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo... Ni siquiera yo, ¿ok?

Según el diestro, "si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve a por ello y punto".

La infancia feliz de Manuel Díaz

Manuel Díaz y su hermana pequeña, Triana, han tenido una infancia y adolescencia muy feliz. Sus padres se casaron en 2004 y este mismo año nació Manuel. Rubio como su padre hasta hace muy poco, la familia crecía con el nacimiento de Triana, tres años más tarde.

Desde entonces los cuatro (con Alba, la hija mayor de Manuel) han vivido como una familia ejemplar, en la que el amor y el buen humor siempre han sido los protagonistas. Precisamente por los problemas que Manuel Díaz tuvo con su padre, tener una familia unida y querer mucho a sus hijos siempre ha sido una de sus prioridades.

A Manuel le hemos visto en días especiales de su vida, como en su comunión, en 2014 o en algunas corridas de toros, a las que ha acompañado a su padre. También se sabe que ha sido un gran jugador juvenil de fútbol, afición que todavía mantiene, aunque ahora tenga menos tiempo para practicarla.

Con su mayoría de edad, Manuel pasará a ser a partir de ahora un rostro habitual de las revistas del corazón. Él está acostumbrado a ello, pues sus padres siempre han sabido lidiar muy bien con la fama y la popularidad. En este día tan especial para él, va a recibir muchas felicitaciones y muestras de cariño para darla la bienvenida a la edad adulta.

