El entorno de Carmen Sevilla rompe el silencio y cuenta la triste verdad

Carmen Sevilla es una de las grandes actrices de este país. La que fuera uno de los rostros más bellos del cine español lleva siendo el punto de mira desde hace años. La artista sufre Alzhéimer desde hace muchos años.

Su belleza y su carisma le ha llevado hasta lo más alto en la industria cinematográfica. Y no solo en la gran pantalla, también en la pequeña. Recordemos que Carmen Sevilla fue presentadora del Telecupón y de Cine de barrio.

Aunque de este último programa tuvo que retirarse debido al avance desenfrenado de su dolencia. Desgraciadamente, todo esto, hoy la actriz es incapaz de recordarlo. El Alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa que provoca la pérdida de memoria.

Su familia siempre ha tratado este tema con mucho escepticismo hacia la prensa. El hermetismo y la privacidad no han dejado que trascienda ninguna noticia sobre el estado real de la artista. Una elección que lo han hecho para no molestar los últimos años de vida de Carmen.

Solo se ha podido saber algún detalle cuando el hijo de la sevillana, Augusto Algueró Jr, ha hablado. Este fue fruto de su matrimonio con el también llamado Augusto Algueró, uno de los grandes compositores de bandas sonoras de España.

Y ha sido él mismo quien ha hablado con la revista Diez Minutos para dar alguna información sobre cómo está su madre. Unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie y han preocupado a muchos.

El estado real de Carmen Sevilla

Sin filtro ni tapujos, Augusto ha declarado: "Desgraciadamente no me conoce, pero recibe las muestras de cariño y afecto que le damos."

"Es una situación dura y difícil para todos, pero la llevamos lo mejor que podemos. Lleva ya mucho tiempo enferma", decía.

En su mensaje se dejaba entrever mucho sufrimiento y preocupación por lo que podría pasarle a su madre. Y es que esta enfermedad es muy dura, no solo para el paciente, sino para todos los que le rodean. Especialmente familiares y amigos, que ven cómo su ser amado no les recuerda.

Carmen Sevilla fue ingresada en una residencia, donde puede recibir todos los cuidados necesarios y pertinentes a lo que le sucede. Una decisión dura de tomar, pero, sin duda, la más acertada para tranquilidad de todos.

"Su situación es complicada y mi madre tiene una edad muy avanzada, casi 92 años. Los cumple en octubre. Su vida actual es muy reducida y está visada en todo momento por profesionales sanitarios".

"Voy a verla todo lo que puedo, estoy muy unido a mi madre y me gusta estar pendiente e informado de forma constante", informaba Augusto.

Se nota el vínculo tan estrecho que tienen madre e hijo. La preocupación de Augusto se deja ver en su desvivir por qué a su madre no le falte de nada.

"Mi madre es una gran artista y ha dejado un legado importantísimo en el cine. Ha rodado películas durante más de cuatro décadas", decía él mismo en referencia al legado interpretativo tan importante de la artista.

Además de su hijo, su amigo cercano Moncho Ferrer también dio parte de su estado de salud hace unos meses. "Está como siempre. En una situación estable, pero con el corazón muy fuerte".

"Me he emocionado cuando la he visto porque cuando le he dado las rosas me ha cantado un pedacito de la canción de Violetas imperiales. La veo delicada, pero está bien tratada."