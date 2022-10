Enrique Ponce, triste al saber que no lleva el anillo porque no quiere casarse con él

Quien pensara que el culebrón de Enrique Ponce había terminado estaba muy equivocado. El torero no ha dejado de formar parte de la prensa rosa desde que anunció su separación con Paloma Cuevas. Y parece que, desde ese momento, se ha convertido en uno de los protagonistas de los que hablar en el corazón.

Hoy, el torero es noticia por la tristeza que lleva arrastrando hace unos días. Todo, por culpa de un anillo: se ha confirmado que no quiere casarse con él.

Enrique Ponce es el centro de atención

Ha pasado ya más de un año desde que Enrique Ponce anunció a través de un comunicado que lo suyo con Paloma se terminaba. Más de 20 años de relación y dos hijas en común se iban al traste en cuestión de días. El motivo nunca se llegó a confirmar, pero muchos apuntaron al aburrimiento del diestro.

Otros, al nuevo amor que, tan solo unos días después, confirmó Enrique Ponce. En cuestión de horas, Ana Soria comenzó a tener relevancia en la prensa rosa. La joven, comenzaba una relación con un torero 20 años mayor que ella.

| Gtres

Empezó entonces una persecución mediática. Enrique Ponce se vio obligado a borrarse las redes sociales. Y Paloma Cuevas quedó retratada como una de las famosas cornudas de España.

Sea como fuere, aunque el comienzo de esta ruptura fue muy dolorosa, la expareja tomó la decisión de llevar una relación cordial. Por su bien y el de sus dos hijas.

No obstante, más de un año después de toda esta vorágine, Enrique Ponce y Paloma Cuevas siguen acaparando la atención de la prensa rosa. Ahora, es un anillo el que ha convertido a la expareja en protagonista.

No quiere casarse con él

Enrique Ponce y Ana Soria ya llevan saliendo más de un año. Tienen una casa en común en Almería y comparten una vida juntos. Sin embargo, por el momento parece todavía pronto para que suenen campanas de boda.

La pareja necesita conocerse más a fondo, por no hablar de los planes de futuro de la joven estudiante de derecho. Motivo más que suficiente para que las campanas de boda suenen, pero en otra dirección.

Paloma Cuevas ha sido la protagonista de la prensa por su llamativa relación con un conocido cantante mexicano. Se trata de Luis Miguel, con quien la empresaria y modelo guarda una bonita amistad.

| GTRES

Según se aseguraba, Paloma estaba en la ciudad de México para colaborar un año más con la ONG que conoce desde hace 10 años. Varios medios mexicanos han confirmado que, durante su estancia, ha tenido encuentros con antiguas amistades, entre las que se encuentra Luis Miguel.

Las mentiras rodean a Paloma Cuevas

Sin embargo, este viaje caritativo se ha visto empañado por una noticia que la exmujer del torero ha tardado muy poco en contestar. Al parecer, la estrecha relación que la empresaria mantiene con el cantante ha provocado una revolución. Muchos medios mexicanos aseguraron que Luis Miguel le pidió matrimonio a la empresaria.

Algo que no ha sucedido ni sucederá. Según ha confirmado el medio de comunicación Chic, Paloma está en Madrid y no en México. Aunque es cierto que la modelo ha colgado fotografías de esta ONG, la exmujer de Enrique Ponce no ha recibido ningún anillo de compromiso.

| GTRES

Está volcada en sus proyectos profesionales. Y aunque guarda muy buena relación con Luis Miguel, en sus planes no está el pasar por el altar con nadie de nuevo. Está centrada en el cuidado de sus hijas, que lo son todo para ella.

Parece que de momento, tenemos que esperar para ver una boda.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón