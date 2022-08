Enrique Ponce señala al hombre que ahora duerme en su cama

Enrique Ponce está pasando por uno de los peores momentos de los últimos meses. Y es que, aunque su relación con Ana Soria está mejor que nunca, el diestro no ha podido evitar enfadarse al saber que otro hombre ahora duerme en su cama.

Hace unos días, salió a la luz una de las grandes bombas del verano. Después de más de dos décadas siendo amigos, Paloma Cuevas y el cantante Luis Miguel fueron pillados juntos en un restaurante de Madrid.

Desde entonces, los rumores sobre una posible relación sentimental entre la exmujer de Enrique Ponce y el artista no han dejado de crecer.

Ahora, el torero no ha podido ocultar la rabia al confirmar que la información que se ha publicado en los medios de comunicación es cierta.

Enrique Ponce está muy molesto

A pesar de que Enrique Ponce está muy feliz con su relación sentimental, no puede evitar enfadarse por todo lo que ha sucedido entre su exmujer y el cantante en las últimas semanas.

Según una fuente cercana al diestro, "no está enojado, sino lo que le sigue". "Aunque él salió a decir que no tiene relación con Luis Miguel desde hace dos años, cuando se divorció de Paloma, la verdad es que la situación no le tiene nada contento".

"Aunque Enrique fue quien le falló a Paloma y le fue infiel con Ana Soria, su ego no lo deja, su machismo tampoco y le parece una bajeza lo que está haciendo Luis Miguel. Se siente ofendido", ha confirmado este confidente.

Además, ha desvelado qué es lo que verdaderamente piensa Enrique Ponce de la nueva pareja de la socialité. "Piensa que andar con las mujeres o exmujeres de los amigos no se hace, que no es correcto. A Enrique le parece una falta de código de honor y de clase".

"Enrique sospecha que, desde hace tiempo, entre su ex y Micky ya había alguna atracción. La diseñadora y el cantante se conocen desde niños, gracias al medio taurino. De hecho, Luis Miguel era fan del papá de Paloma, Victoriano Valencia, igual que lo fue su padre, Luisito Rey".

"Pero, para Enrique, la sola posibilidad de una infidelidad entre ellos, aunque sea de pensamiento, le pega al ego. Aparte hay otra cosa que se comenta entre el círculo social de estas celebridades que causa ruido".

Y es que, según ha contado esta persona cercana a Enrique Ponce, "les parece muy raro que, de pronto, esté frecuentando a Paloma en plan romántico. Aunque ella es guapíssima y con mucha clase, no cumple con el prototipo de las mujeres con las que ha salido".

"Paloma, aparte, tiene dos hijas. Imagínate, si Luis Miguel no ha visto por sus hijos, ¿crees que podría hacerlo por los ajenos? Por eso es una relación que no se entiende, pero temen que sea por interés material del cantante".

En este momento, este confidente ha querido recordar todos los problemas económicos que, actualmente, tiene el nuevo enemigo de Enrique Ponce.

"Aunque Luis Miguel recibió 100 millones de pesos por su bioserie, no ha logrado recuperarse económicamente. No ha sacado nuevos temas, ni ha dado conciertos y ha estado lleno de demandas laborales. No se sabe bien cómo puede mantener este nivel de vida".

Y, precisamente, por este motivo, las personas cercanas al torero piensan que él "estaría considerando pedir apoyo a Paloma".

Para finalizar, esta persona anónima ha asegurado que la familia de Paloma Cuevas no estaría muy contenta con su nueva pareja. "Están consternados. Ellos no veían a Luis Miguel como un posible yerno, más bien había admiración mutua".

"Se sabe que Micky era fan de Victoriano cuando era torero, igual que Enrique Ponce en su momento. A Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel, la ven como a una nieta. Además, ellos son supercatólicos, muy conservadores, para nada les gusta este escándalo mediático".