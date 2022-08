Enrique Ponce se niega a entrar a casa porque sabe que su novia no volverá a estar

Enrique Ponce ya está cansado de esta situación, por eso ha decidido cortar por lo sano. El diestro ha tomado la determinación de no volver a entrar en la vivienda familiar después de recibir las quejas de su pareja, Ana Soria.

Antes de hacerse público su romance, el torero tenía una aparente vida de ensueño junto a la socialité, Paloma Cuevas. Durante todos estos años, fueron considerados como una de las parejas más sólidas del panorama social de nuestro país.

Aunque, con el final del confinamiento, las cosas cambiaron por completo. Y es que, tras terminar el Estado de Alarma por coronavirus, Enrique Ponce decidió hacer las maletas para comenzar una nueva vida junto a su nueva pareja.

Ahora, Enrique Ponce ha tomado una seria decisión con la finca La Cetrina. Y es que, después de una larga reflexión, ha optado por poner a la venta dicho inmueble.

Enrique Ponce solo quiere que su pareja sea feliz

Enrique Ponce entiende perfectamente que su pareja no quiera vivir en La Cetrina, la finca en la que, durante todos estos años, el diestro vivió junto a su exmujer, Paloma Cuevas.

Por eso, en cuanto se hizo oficial su romance, el torero decidió hacer las maletas y se trasladó a Madrid, donde actualmente reside.

Tras su sonado divorcio, Enrique Ponce pensó que ya no tenía ningún sentido mantener esta propiedad, situada en Navas de San Juan (Jaén), y mucho más después de comprobar que entre los planes de Ana Soria no se encuentran el de irse a vivir al campo.

Con 22 años de edad, la estudiante de derecho tiene claro que, por mucho amor que sienta hacia su pareja, no está dispuesta a cambiar su estilo de vida.

Uno de los motivos que llevaron a la pareja de Enrique Ponce a tomar esta decisión fue el ambiente que se respira en aquella casa. Y es que, todo en aquel lugar tiene el sello y la firma de la socialité; algo que no sería plato de buen gusto para la modelo.

Se trata de un cortijo de más de novecientas hectáreas que cuenta con un campo de olivos, ganado, piscina, capilla, pabellones, una plaza de toros y la réplica exacta de la puerta de la plaza de la Maestranza de Sevilla.

Ahora, Enrique Ponce ha decidido poner esta espectacular finca a la venta. Al ser una propiedad que adquirió antes de comenzar su relación con Paloma, jamás se ha cuestionado su propiedad.

A día de hoy, se desconoce el precio por el que se vende este complejo, pero podría estar en torno a los tres o cuatro millones de euros.

Mientras aparece un comprador para esta lujosa mansión, Enrique Ponce ha decidido alquilarla para bodas, banquetes y evento por la cuantiosa cantidad de 5.000 euros al día.

Y, aunque hace unos días, el representante de Luis Miguel le confirmó al periódico La Razón que estaba interesado en la finca, esta información parece no ser del todo cierta.

Enrique Ponce enfurece con la nueva relación de Paloma Cuevas

A pesar de que está viviendo un auténtico cuento de hadas junto a Ana Soria, Enrique Ponce no ha podido evitar enfadarse al salir a la luz la nueva relación de su exmujer.

Hace unos días, saltó por los aires una de las grandes bombas del verano: Paloma Cuevas y el cantante Luis Miguel habían sido pillados mientras cenaban en un restaurante de Madrid.

Según una fuente cercana a Enrique Ponce, "no está enojado, sino lo que le sigue". "Aunque él salió a decir que no tiene relación con Luis Miguel desde hace dos años, cuando se divorció de Paloma, la verdad es que la situación no le tiene nada contento".

"A pesar de que fue Enrique quien le falló a Paloma y le fue infiel con Ana Soria, su ego no lo deja, su machismo tampoco y le parece una bajeza lo que está haciendo Luis Miguel. Se siente ofendido".

Tal y como ha relatado esta persona cercana a Enrique Ponce, tanto a él como a la familia de Cuevas "les parece muy raro que, de pronto, esté frecuentando a Paloma en plan romántico. Aunque ella es guapísima y con mucha clase, no cumple con el prototipo de las mujeres con las que ha salido".