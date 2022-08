Enrique Ponce se va de España al comprobar que lo de Ana Soria no tiene solución

No cabe duda de que en los últimos años, Enrique Ponce ha estado constantemente en el ojo de la polémica. En primer lugar, el torero estuvo en boca de todo el mundo porque inesperadamente se había separado de su mujer, Paloma Cuevas.

Sin embargo, si ya de por sí estaba en el foco de atención, el nombre del diestro acaparaba todos los titulares de los medios todavía más por un claro motivo. Así es, fue cuando salió a la luz que tenía una relación sentimental con una joven llamada Ana Soria.

| GTRES

Tras aproximadamente dos años en los que ha vivido con un poco de calma, ahora, ha vuelto la tormenta a la vida de Enrique Ponce. No es para menos la verdad porque desde que se filtró la noticia de que Paloma Cuevas tendría un noviazgo con Luis Miguel, todo ha cambiado para el de Chiva.

Por esta razón, el novio de Ana Soria ha decidido poner tierra de por medio y alejarse de los rumores de una vez por todas.

Enrique Ponce huye de España dejando los rumores en el aire

Sin duda alguna, Enrique Ponce ha estado viviendo unas semanas bastantes intensas porque repentinamente se empezó a rumorear la teoría de que su exmujer tenía una relación con Luis Miguel. Pero lo que más sorprendía de esta noticia es que el cantante es uno de los mejores amigos del torero, así que todo parecía apuntar que había traición de por medio.

Aunque en un principio se dudó de la veracidad de que el mexicano tuviera un romance con la diseñadora, lo cierto es que todo cambió. El hecho de que ambos estuvieran juntos en un lujoso hotel de Madrid, hizo saltar todas las alarmas.

De hecho, como era de esperar, los medios no tardaron en querer saber la opinión de Enrique Ponce al respecto. "No tengo relación con Luis Miguel desde que me separé", explicó contundente. Por lo que confirmó lo que todo el mundo se temía: la relación entre ambos se habría roto por culpa de que el torero antepuso a Ana antes que a Paloma.

De manera que el cantante habría tomado postura a favor de su amiga de la infancia. No obstante, pese a la supuesta traición que ha sufrido el torero, el novio de Ana Soria ha querido desconectar de todo y, por este motivo, ha huido de España.

Eso sí, se ha llevado a su chica consigo. La pareja ha puesto rumbo a Gante (Bélgica), donde la joven ha querido mostrar a sus seguidores de Instagram algunos de los sitios que ha recorrido junto al diestro.

| Instagram: @anasoria.7

Imágenes del río Lys, edificios emblemáticos y zonas espectaculares de la ciudad han predominado en el perfil de Ana Soria en esta red social. Evidentemente, la pareja tampoco ha pasado por alto la gastronomía del país, dado que han podido disfrutar de los platos típicos de allí.

No cabe duda de que los tortolitos habrán podido relajarse y pasear sin temor alguno, ya que en España les resulta difícil hacerlo por la presencia de la prensa. Por otro lado, les habrá ayudado a desconectar de los rumores que últimamente están surgiendo en torno a ellos dos.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

¿Boda a la vista?

Lo cierto es que la teoría de que Paloma Cuevas y Luis Miguel han comenzado una relación no es el único rumor en la vida de Enrique Ponce. En los últimos días, ha sonado cada vez con más fuerza la posibilidad de que en este año el diestro y Ana Soria se den el 'sí, quiero'.

Y es que hace unos meses se conoció que la pareja había decidido dar un paso más allá a su noviazgo. Asimismo, los enamorados se compraron su primera casa en común en Almería, de manera que todo apuntaba a que pronto podrían pasar por el altar.

No solo demostraron con este hecho que ambos están más felices que nunca, sino que ellos mismos lo confirmaron. "Estoy muy enamorado de Ana y es la mujer con la que quiero estar", confesaba Enrique Ponce. “Le voy a pedir matrimonio”.

Mientras que Ana Soria le seguía con una bonita declaración de amor. "Quiero a Enrique más que a mi vida y cualquiera que me conoce lo sabe. Me veo con él para toda la vida", admitía la joven.

Según comentan los medios, el gran día podría suceder el próximo mes de diciembre. De manera que todo indica que la relación va viento en popa, por lo que se habrían planteado casarse para formalizar, aún más, el amor que se profesan.