Enrique Ponce sabe que su nuevo hijo no conseguirá que Ana Soria se vaya de casa

Enrique Ponce está acostumbrado a escuchar rumores sobre él, pero su novia no tiene tanta experiencia en la prensa del corazón. Muchos periodistas aseguran que están a punto de pasar por el altar y que después anunciarán el esperado embrazado. El entorno de la pareja ha desmentido los rumores, supuestamente quieren esperar antes de tomar una decisión.

Enrique Ponce tiene dos hijas y el paso del tiempo conseguirá que tengan relación con Ana Soria, pero de momento no les une nada. Cabe la posibilidad de que el torero esté esperando a que se solucione este problema para ampliar la familia. La almeriense, cansada de guardar silencio, habló en La Razón para dejar claro que no estaba esperando un bebé.

Enrique, según ha salido publicado, estaría encantado de tener un hijo con Ana porque su relación funciona perfectamente. Los rumores de crisis suenan desde el principio del noviazgo, pero todo son teorías sin fundamento que buscan hacer daño. Varios amigos del torero han dejado claro que la pareja nunca ha tenido ningún problema.

Enrique es propietario de una lujosa finca llamada La Cetrina, pero su novia no consiente instalarse en este domicilio. La periodista Paloma Barrientos asegura que la joven no está dispuesta a dejar su casa para vivir en el campo, por mucho que esté enamorada. Fue Paloma Cuevas la que decoró esta vivienda, por eso Ana no se sentiría cómoda.

Enrique Ponce ha intentado vender la finca

Enrique ha asumido que su pareja no se irá de la casa que tiene en Almería, por el momento seguirán viviendo allí. Es posible que en unos años anuncien que están esperando un hijo, pero ni este bebé será capaz de echar a Ana de su domicilio. La joven tiene claro lo que quiere: vivir en una ciudad, no en una finca aislada de todo.

“Ponce decidió que no tenía mucho sentido seguir con el mantenimiento de una finca donde Ana Soria no tenía ninguna intención de vivir. A los 22 años encerrarse en el campo por mucho amor que tuviera a Ponce no era negociable. Entre otras cosas por todas las reformas y decoración de la casa y el entorno llevan la firma de Cuevas”, escribe Paloma Barrientos.

El torero de momento no va a ampliar la familia, pero son muchos los que piensan que no tardará en dar el paso definitivo. Cuando esto suceda no cambiará nada porque el bebé no conseguirá que Ana cambie de opinión y decida instalarse en La Cetrina. Por ese motivo ha intentado vender el inmueble, pero de momento no encuentra un comprador adecuado.

Enrique Ponce está cansado de seguir aguantando

Enrique conoce mejor que nadie cómo funciona la prensa del corazón, por eso sabe que lo mejor es no desmentir ningún rumor. No quiere que nadie pueda reprocharle haber sacado partido del negocio, de ahí que siempre se mantenga al margen. Sin embargo, hay teorías que han llegado demasiado lejos, así que no ha tenido más remedio que dar un golpe en la mesa.

Ponce se ha enterado de que le estaban relacionando con el supuesto nuevo romance de Paloma Cuevas. Hay quien dice que la empresaria mantiene una amistad especial con Luis Miguel, quien a su vez era amigo del torero. El novio de Ana Soria ha desmentido la información: asegura que perdieron el contacto cuando se separó de su mujer.

El exmarido de Paloma está viviendo una segunda juventud y en cualquier momento confirmará los rumores. Pero es evidente que su nueva pareja no está embarazada, es algo que siempre se ha dicho y nunca se ha demostrado. Es cierto que el plan está ahí, pero habrá que esperar para anunciar que se ha llevado a cabo.